Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 ноября принял губернатора Санкт-Петербурга (Россия) Георгия Полтавченко, прибывшего в страну с рабочим визитом, сообщило УзА.

На встрече были рассмотрены вопросы расширения и укрепления традиционно тесных и взаимовыгодных отношений Узбекистана с Санкт-Петербургом.

Сегодня объемы взаимного товарооборота достигают 200 млн долларов. В Санкт-Петербурге осуществляют трудовую деятельность около 1 миллиона граждан Узбекистана. В ведущих вузах российского города проходят обучение свыше 3000 узбекистанцев.

Подчеркнута необходимость эффективного использования имеющегося потенциала для увеличения объемов взаимной торговли и углубления кооперации между ведущими предприятиями.

Особое внимание уделено реализации совместных программ и проектов в сфере здравоохранения, образования и туризма.