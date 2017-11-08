Сотрудники ГУВД Ташкента установили личности иностранных граждан, путем обмана перепродававших в разных районах города товары, приобретенные на рынках столицы.

Как сообщается на сайте ГУВД, в ходе оперативного мероприятия 6 ноября были установлены четверо граждан Молдовы цыганской национальности — Ненита Матфей (1991 года рождения), Кира Еримей Игоревич (1995), Радукан Никита (1992) и Ненита Михаил (1973), которые временно проживали в гостинице в Ташкенте.

5 ноября ГУВД установило личности еще двух граждан Молдовы цыганской национальности — Плешко Александра (1991 года рождения) и Чеботаря Александра (1987), они временно проживали в гостинице в Ташкентской области.

Названные лица приобретали различные товары на рынке «Абу Сахий» в Чиланзарском районе, в частности, кухонные принадлежности, комплекты посуды и другие товары по низким ценам, после чего продавали их по высоким ценам в людных местах — на рынках, возле супермаркетов и во дворах жилых домов. Покупателей вводили в заблуждение, что товары изготовлены в Европе.

В сообщении ГУВД не говорится о привлечении указанных лиц к ответственности. Управление лишь призывает жителей к бдительности при покупке на рынках, в махаллях и других общественных местах товаров у разных лиц.

«Обязательно обратите внимание на качество, место выпуска и цену товара, [чтобы] не остаться обманутым», — говорится в обращении ГУВД.

Ранее в социальных сетях неоднократно публиковались сообщения о торговцах посудой, которая выдавалась за европейскую, но оказывалась не соответствующего качества.

В комментарии «Газете.uz» в ГУВД отметили, что некоторые из указанных граждан Молдовы нарушили паспортный режим, в связи с чем проводятся мероприятия по их выдворению из Узбекистана.

