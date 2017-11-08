Полное выполнение плана действий по либерализации валютной политики Узбекистана займет около года, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.

«Подготовка к либерализации заняла почти год. По нашему мнению, полное выполнение [плана] займет столько же времени», — сказал он на круглом столе по совершенствованию инвестиционного климата в Узбекистане 8 ноября.

Процесс либерализации все еще продолжается, необходимо провести значительный объем работы, отметил первый зампредседателя ЦБ.

Регулятор продолжит тщательно изучать мнение международного делового сообщества и учтет все возможные пробелы. Все изменения будут отражены в новом законодательстве о валютной политике.

«Считаю, что процесс [либерализации] будет завершен в тот день, когда никто не будет больше говорить про валютную политику», — заявил Тимур Ишметов.

Он рассказал о мерах, предпринимаемых Центральным банком по обеспечению плавного перехода к свободному формированию обменного курса без шока для банковской системы и экономики страны в целом.



Снижение инфляционного давления было достигнуто усилением монетарной политики и повышением ставки рефинансирования с 9% до 14%. Для укрепление банковской системы на 40% был увеличен совокупный капитал банков за счет государственного вливания капитала в размере 670 млн долларов, проведены стресс-тесты для каждого банка, введены дополнительные требования к ликвидности банков.

Учитывая финансовую ситуацию и существующую задолженность в иностранной валюте крупных предприятий, проводится реструктуризация кредитов, выделенных коммерческими банками, предоставляются налоговые льготы отдельным предприятиям, чтобы не допустить отрицательного воздействия девальвации национальной валюты.

По словам Тимура Ишметова, обменный курс иностранных валют к суму устанавливается на ежедневных межбанковских торгах, при этом интервенция Центробанка проводится для недопущения чрезмерной волатильности курса.

Ежемесячные объемы обмена валюты за прошедшие два месяца выросли на 70%, сумма продажи валюты экспортерами увеличилась почти в два раза. «Раньше они продавали валюту, потому что были обязаны это делать. Сейчас они продают валюту по своему усмотрению и когда им это необходимо», — отметил первый зампредседателя ЦБ.

Физические лица с начала сентября продали банкам иностранную валюту в сумме 500 млн долларов. Наблюдается также 9-процентный рост объемов депозитов населения в национальной валюте. Рост экспортных процедур за первые три квартала текущего года составил 20%.

Основная цель текущей монетарной политики Центрального банка — обеспечение стабильность цен и одновременно либерализация обменного рынка, заявил Тимур Ишметов.

По расчетам Центробанка, инфляционные риски могут быть связаны с тремя факторами: импортируемой инфляцией из-за трансграничной торговли; корректировкой цен на энергоносители, рост которых сдерживался для недопущения больших инфляционных ожиданий на нынешнем этапе либерализации; увеличением социальных расходов, давлением на бюджет и ростом заработной платы.

ЦБ намерен продолжить свою политику жесткого контроля денежной массы и снижения монетарных факторов на инфляцию. В настоящее время разрабатывается «дорожная карта», которая нацелена на совершенствование монетарной политики, повышение ее эффективности и обеспечение стабильности цен. В среднесрочной перспективе ЦБ планирует перейти к инфляционному таргетированию.

«Правительство объявило, что ожидается пересмотр методологии расчета инфляционных показателей и экономических индикаторов. В первой половине следующего года мы перейдем к системе распределения данных Международного валютного фонда. Это делается для обеспечение транспарентности нашей монетарной и валютной политики», — отметил Тимур Ишметов.