Когда наступает холодная пора и на улице начинает дуть ледяной ветер, всем требуется уют в доме и теплота. Чтобы после холодного и тяжелого рабочего дня можно было скинуть тяжелую зимнюю одежду, переодеться в удобное домашнее одеяние, согреться и отдохнуть. Довольно часто центральное отопление вводит в это свои коррективы, и вместо теплых родных стен дома встречают холодные трубы.

Как быть в такой момент, сидеть и ждать, когда же трубы наконец-то потеплеют? Разумеется, нет. Выход из этой ситуации простой — стать независимым и обрести дома свой источник тепла и уюта. Ведь зима должна быть на улице, а не внутри дома.

Выпускающиеся на производственных базах Artel кондиционеры под торговой маркой Avalon — это комфорт и изящество в чистом виде. Это высокотехнологичные устройства, способные мгновенно согреть дом и создать теплую уютную атмосферу зимнего вечера. Включив функцию обогрева, можно сразу оказаться в уютном островке тепла: стоит лишь нажать кнопку включения и можно забыть о теплой одежде внутри дома.

Inverter

Благодаря инверторному двигателю кондиционерам Avalon удается более точно поддерживать заданные режимы без резких колебаний температуры, что обеспечит дополнительный комфорт во время пользования. Так же инверторный двигатель позволяет сэкономить до 30% на счетах за электроэнергию. Такие кондиционеры, относящиеся к классу А, считаются энергоэффективными и соответственно экономичными.

С кондиционерами Avalon владельцу будут не страшны никакие холода. Они способны работать даже при температуре -25 градусов Цельсия. Какой бы холод не царил на улице, достаточно включить режим горячего воздуха на кондиционере Avalon, чтобы насладиться теплотой.

О кондиционерах

Кондиционеры Avalon обладают большим количеством разнообразных режимов, призванных сделать дом еще уютнее. Они позволяют точно откалибровать и сделать атмосферу дома именно такой, какую хотят домочадцы. Для управления режимами достаточно нажать соответствующую кнопку и воздух в кондиционере изменится на холодный или теплый. Есть ощущение, что в комнате высокая влажность? Можно выбрать режим Dry, после чего кондиционер мигом осушит воздух. Так же можно вентилировать помещение: в таком случае температура в комнате останется той же, зато воздух станет гораздо чище, что несомненно очень важно для здоровья.

Для продуктивного рабочего дня нужен хороший крепкий сон ночью. В кондиционере Avalon предусмотрен специальный ночной режим, который будет беречь сон и никак не потревожит его. В ночном режиме кондиционер работает совершенно бесшумно и будет согревать даже в самые холодные зимние ночи.

Одним из главных богатств каждого человека является здоровье. И чем больше его бережешь, тем лучше и длиннее будет жизнь. Улучшению здоровья посодействует и кондиционеры Avalon. Стоит лишь нажать на нужную кнопку, и в силу вступит функция «Здоровье». В этом режиме кондиционер устанавливает оптимальную для здоровья температуру, за счет чего улучшается общее состояние и самочувствие человека.

Кондиционеры Avalon поддерживают Wi-Fi управление. Это полезная функция, которая позволит регулировать температуру не только в зоне покрытия роутера в доме, но и удаленно с любой точки мира в зоне действия сотовой сети с передачи данных (GPRS, 3G,4G).

Огромным плюсом кондиционеров Avalon является возможность автоматического перезапуска. Даже если в системе был сбой питания, кондиционер мгновенно восстановит прежний режим и избавит от необходимости заново настраивать и подбирать режимы.

Кроме всего вышеперечисленного, в кондиционере присутствует такая функция, как Swing, благодаря которой воздух будет дуть вверх — вниз или влево — вправо.

В данный момент выпускается два типа кондиционеров: сплит системы ART-09HQ и ART-12HQ, а также напольный кондиционер ART-24FG.

Avalon — это стильный дизайн, выполненный из высококачественных антикоррозийных материалов. Avalon — это техника, которая создает в доме изысканную атмосферу. Avalon — это надежность и полная уверенность в качестве, ведь на эти кондиционеры предоставляется три года полной гарантии.

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