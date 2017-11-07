10−11 ноября в Самарканде состоится международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». Об этом сообщила пресс-служба Министерство иностранных дел.

Организаторы конференции — МИД Узбекистана, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии.

По информации оргкомитета, в работе международного мероприятия примут участие более 500 человек, в том числе главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, официальные делегации высокого уровня из государств СНГ, Европы, Азии и Америки, руководители свыше 10 международных организаций, включая ООН, ЕС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, около 100 международных экспертов и сотрудников ведущих зарубежных СМИ, а также представители аккредитованного в Узбекистане дипломатического корпуса.

На конференции выступят помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча, помощник Генерального секретаря ООН, директор Регионального бюро по странам Европы и СНГ Программы развития ООН Джихан Султаноглу, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Европейский комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, руководители других международных структур.

На конференции также выступят главы МИД Казахстана — Кайрат Абдрахманов, Кыргызстана — Эрлан Абдылдаев, Таджикистана — Сироджиддин Аслов, Туркменистана — Рашид Мередов, а также министры иностранных дел Турции — Мевлют Чавушоглу, Ирана — Мохаммад Джавад Зариф, Афганистана — Салахуддин Раббани, старший директор по делам Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Лиза Кёртис и другие официальные лица зарубежных государств.

Ожидается, что проведение Самаркандской конференции предоставит возможность участникам обменяться мнениями по актуальным вопросам безопасности и развития региона, выработать предложения по эффективным путям их решения.

Двухдневный форум позволит обсудить конкретные направления наращивания сотрудничества между центральноазиатскими странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также роль международных организаций и государств-партнеров в реализации региональных проектов развития и повышении потенциала стран в противодействии современным вызовам и угрозам.