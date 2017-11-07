Вопросы повышения качества судейства в узбекском футболе были обсуждены на очередном собрании судей и комиссаров, сообщила пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

В мероприятии приняли участие президент федерации Умид Ахмаджонов, а также судьи и комиссары, которые ведут свою деятельность в чемпионате Узбекистана.

В последних турах работа судей подвергалась критике за такие ошибки, как засчитывание голов из очевидного офсайда, назначение спорного пенальти или его отмена. В связи с этим несколько судей были отстранены от работы до конца года.

Глава ФФУ заявил, что повышение уровня квалификации судей и обеспечение справедливого судейства являются основными задачами федерации.

«В развитии футбола важную роль играете и вы, судьи. Прошу вас подходить к работе профессионально, проводить игры честно и ответственно. В последнее время в Узбекистане в глаза бросаются некоторые недостатки судейской сферы. Я понимаю, там, где есть работа, бывают и ошибки. Но в отношении судей, которые намеренно совершают подобные ошибки и нарушают спортивные принципы, будут приниматься строгие меры», — отметил он.

Умид Ахмаджонов представил нового начальника управления судейства ФФУ Мамура Саидкасымова. «Я уверен, что вы обязательно решите все проблемы, будете честно и достойно судить игры чемпионата Узбекистана и международные игры,. поднимете узбекское судейство на высокий уровень», — сказал президент федерации.

Рефери ФИФА Равшан Эрматов подчеркнул, что судьи должны прилагать все усилия, чтобы проводить честное и справедливое судейство и оправдывать доверие поклонников узбекского футбола. «Учитывая недавние промахи судейства и недовольства поклонников, мы должны усердно работать над их исправлением и вносить свой вклад в развитие нашего футбола», — сказал он.