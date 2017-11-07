Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» привлекла турецкого эксперта Орхана Сиврикая в качестве советника по стратегическому развитию, сообщается на сайте перевозчика. Вопрос привлечения турецкого консультанта был проработан в ходе состоявшегося в октябре государственного визита делегации во главе с Президентом Узбекистана в Турцию.

Орхан Сиврикая (1967 года рождения) — доктор технических наук, известный топ-менеджер в вопросах гражданской авиации. Выпускник Босфорского университета (факультет промышленной инженерии, 1991 год). Занимал ответственные посты в Турции, Европе и Северной Америке, проявив себя как специалист в управлении и планировании авиамаршрутами, создании новых бизнес-моделей, управлении рисками, а также в маркетинге и управлении доходами. До недавнего времени занимал должность вице-президента Turkish Airlines.

Орхан Сиврикая приступил к работе в НАК 6 ноября. В сферу его деятельности входит участие в разработке стратегии развития авиакомпании, оптимизация расписания и планирование парка самолетов, маркетинг и продажи, а также внедрение информационных технологий.

Ранее сообщалось о назначении советником председателя Госкомитета по развитию туризма Узбекистана специалиста из Турции Садика Бадака.