Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Национальной олимпийский комитет WADAдостигли договоренности об открытии Национального антидопингового агентства в Узбекистане, сообщила пресс-служба НОК.

Договоренность была достигнута в ходе встречи генерального секретаря НОК Ойбека Касимова и заместителя генерального директора WADA Роба Колера в чешской Праге.

WADA инициировало создание независимой национальной антидопинговой организации в Узбекистане, принимая во внимание улучшение результатов узбекских спортсменов на международной арене в последние годы. Национальный олимпийский комитет поддержал эту инициативу.

О реализации антидопинговой программы в спорте и внедрении правил и требований WADA говорится в постановлении Президента от 9 марта «О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXII летним Олимпийским и XVI Паралимпийским играм в 2020 году в городе Токио (Япония)».