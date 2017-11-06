Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Президенту США Дональду Трампу послание с соболезнованиями в связи с жестоким преступлением в Первой Баптистской церкви города Сазерленд Спрингс в Техасе, приведшем к многочисленным жертвам среди прихожан. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«В Узбекистане решительно осуждают подобные бесчеловечные и циничные акты насилия в любых их проявлениях, которым нет никакого оправдания», — отмечается в послании.

Глава государства выразил искреннее сочувствие и поддержку родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В результате стрельбы в церкви в воскресенье погибли 26 человек и около 20 были ранены. Стрелявший — 26-летний Девин Келли — был позже обнаружен мертвым. Сообщается, что он служил в ВВС США, но был уволен и осужден за нападение на жену и ребенка.