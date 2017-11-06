Узбекистан планирует поэтапно перейти на активную модель негосударственного внебюджетного нотариата, основанного на самофинансировании. С 1 января 2018 года намечено начать преобразование государственных нотариальных контор в негосударственные. Проект указа Президента об этом, разработанный Министерством юстиции, опубликован для обсуждения.
Среди основных направлений реформирования института нотариата в стране определены создание «эффективной, прозрачной системы лицензирования нотариальной деятельности» и введение порядка периодической аттестации нотариусов. Это призвано укомплектовать нотариат «честными и квалифицированными специалистами» и обеспечить оказание услуг на высоком уровне.
Планируется установить «справедливые условия финансирования нотариальных контор, обеспечивающие заинтересованность нотариусов в своевременном и качественном оказании нотариальных услуг», а также самоокупаемость нотариальных контор.
Намечено расширить применение исполнительных надписей нотариусов о взыскании денежных сумм и истребования имущества от должника, преимущественно за счет сокращения практики вынесения судебных приказов по бесспорным требованиям, что должно значительно снизить нагрузку на судебную систему.
Предусмотрено учреждение Нотариальной палаты Узбекистана, основанной на обязательном членстве всех нотариусов. Негосударственная палата будет осуществлять координацию деятельности нотариусов и защищать их права и интересы, в том числе в отношениях с органами государственной власти и управления, а также в суде.
Проектом указа предлагается отменить с 1 июля 2018 года по всей территории Узбекистана требования о предоставлении справок в бумажном виде об отсутствии задолженности за электрическую энергию, природный газ, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при нотариальном удостоверении сделок с недвижимым имуществом. Обмен необходимыми данными будет производиться исключительно с применением межведомственного электронного взаимодействия либо путем получения письменного согласия приобретающей стороны о покрытии задолженности за коммунальные услуги.
Комментарии
Необходимо активно внедрять современные информационные технологии в нотариате, чтобы не было тех преступлений, которые уже были раньше в частном нотариате. В частности внедрить технологию блокчейна в нотариат и это в разы сократит затраты на ЦОД, а также практически исключит возможность злоупотреблений.
Сергей Сергеевич Неждан, блокчейн нужен не только в нотариате но и во всех других сферах, и лучше всего начинать со строительства и гос. закупок, где объемы условного “перерасхода“ и незадокументированного даже вообразить нереально. А это всё деньги, наши налоги..
при чем тут блокчейн вообще?
блокчейн это когда несколько авторитетных источников подписывают один и тот же документ.
при чем достаточно одному подписать документ при помощи ЭЦП, чтобы документ стало невозможны изменить в будущем..
в данном случае блокчейн будет усиливать бюрократизм, когда за очередной подписью нужно будет бежать в другую нотариалку, чтобы и там поставили галочку..
все придумано уже до нас — ЭЦП, национальные Центры сертификации(CA), корневые сертификаты и прочее(и это все уже должно существовать у нас, иначе непонятно как налоговая продает ЭЦП при отсутствии развитой инфраструктуры)
есть только пара НО.
1) выдача ЭЦП частному лицу платная.. хотя эту процедуру можно автоматизировать и снизить себестоимость до нуля(все таки гос безопасность, платить должно государство)
2) отсутствует какая либо информация об НЦС, об этапах получения ЭЦП..
3) отсутствует национальный корневой сертификат, который пользователи установят в OS, чтобы не получать потом предупреждения о подозрительном сертификате у сайта или ЭЦП.
PS вот сайт gazeta.uz авторизован COMODO CA Limited..а почему не Узбектелеком CA?
PSS лично я считаю, что нужно прекращать делать бизнес на госбезопасности..
нужно ЭЦП и сертификаты выдавать для граждан РУз АБСОЛЮТНО бесплатно.
а также обязать информационные агентства в интернете в течении 1 года публиковать скрипт-баннер на главной странице, который будет проверять наличие корневого сертификата у пользователя, и при отсутствии автоматически пересылать на страницу с инструкцией по его установке.