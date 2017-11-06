Узбекистан планирует поэтапно перейти на активную модель негосударственного внебюджетного нотариата, основанного на самофинансировании. С 1 января 2018 года намечено начать преобразование государственных нотариальных контор в негосударственные. Проект указа Президента об этом, разработанный Министерством юстиции, опубликован для обсуждения.

Среди основных направлений реформирования института нотариата в стране определены создание «эффективной, прозрачной системы лицензирования нотариальной деятельности» и введение порядка периодической аттестации нотариусов. Это призвано укомплектовать нотариат «честными и квалифицированными специалистами» и обеспечить оказание услуг на высоком уровне.

Планируется установить «справедливые условия финансирования нотариальных контор, обеспечивающие заинтересованность нотариусов в своевременном и качественном оказании нотариальных услуг», а также самоокупаемость нотариальных контор.

Намечено расширить применение исполнительных надписей нотариусов о взыскании денежных сумм и истребования имущества от должника, преимущественно за счет сокращения практики вынесения судебных приказов по бесспорным требованиям, что должно значительно снизить нагрузку на судебную систему.

Предусмотрено учреждение Нотариальной палаты Узбекистана, основанной на обязательном членстве всех нотариусов. Негосударственная палата будет осуществлять координацию деятельности нотариусов и защищать их права и интересы, в том числе в отношениях с органами государственной власти и управления, а также в суде.

Проектом указа предлагается отменить с 1 июля 2018 года по всей территории Узбекистана требования о предоставлении справок в бумажном виде об отсутствии задолженности за электрическую энергию, природный газ, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при нотариальном удостоверении сделок с недвижимым имуществом. Обмен необходимыми данными будет производиться исключительно с применением межведомственного электронного взаимодействия либо путем получения письменного согласия приобретающей стороны о покрытии задолженности за коммунальные услуги.