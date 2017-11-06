Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и дочь Шарафа Рашидова Сайёра Рашидова открыли памятник Шарафу Рашидову в Джизаке. Церемония состоялась в день 100-летия со дня рождения государственного деятеля и писателя, сообщило УзА.

В своем выступлении Президент отметил, что Шараф Рашидов был представителем простого народа, который проницательностью, умом, трудолюбием и скромностью завоевал большое уважение и авторитет. Шараф Рашидов на протяжении всей своей жизни делал добро людям, объединял их во имя великих целей, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Несмотря на загруженность важными задачами, возложенными на него как на руководителя республики, Шараф Рашидов всегда остался преданным литературе. Он — автор романов и повестей, стихов и поэм, а также публицистических статей, сказал Президент.

На церемонии выступили академик Окил Салимов, ветеран труда Исмоил Джурабеков, летчик-космонавт Владимир Джанибеков, ветеран труда Каллибек Камалов, Сайёра Рашидова и другие. Они поделились воспоминаниями о Шарафе Рашидове.