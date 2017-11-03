Страны Содружества Независимых Государств укрепят сотрудничество в сфере экономики и безопасности. По итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Ташкенте 3 ноября было подписано более 10 документов.

Среди них — соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием. Совет также принял заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.

Главы правительств скрепили подписями решение о реализации положений Договора о зоне свободной торговли и соглашение об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах-участниках СНГ.

Кроме того, приняты решения о ходе подготовки к проведению переписей населения раунда 2020 года в странах Содружества, о Концепции сотрудничества в области мелиорации земель и о Концепции сотрудничества в области нефтегазового машиностроения.

Как сообщил глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, следующее заседание Совета глав правительств состоится 1 июня 2018 года в Душанбе.