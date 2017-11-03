«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 4−5 ноября.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

  • В Ташкентском доме фотографии открылась фотовыставка «Семья в культуре народов Евразии. ХХ век».
  • Выставка Anders als immer стартовала в Национальной галерее изобразительного искусства.
  • В Международном караван-сарае культуры имени Икуо Хираямы пройдет фотовыставка японских волонтеров JICA «Объединенные одной целью».
  • Продолжается выставка трех художниц в театре Марка Вайля «Ильхом».
  • В Ташкентском зоопарке проходит выставка экзотических насекомых.
  • Государственный музей искусств Узбекистана экспонирует работы Андрея Есионова.
  • На выходных в ТРК Next состоится выставка-ярмарка «Восточный базар».
  • В кафе Happy Time Cafe пройдет книжная ярмарка.

Дети

Город

  • На выходных в Joy bowling club пройдет турнир по боулингу среди любителей и непрофессионалов.
  • Открытая тренировка группы любителей бега ProRun.uz состоится в Ботаническом саду.
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