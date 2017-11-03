«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 4−5 ноября.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

В Ташкентском доме фотографии открылась фотовыставка «Семья в культуре народов Евразии. ХХ век».

Выставка Anders als immer стартовала в Национальной галерее изобразительного искусства.

В Международном караван-сарае культуры имени Икуо Хираямы пройдет фотовыставка японских волонтеров JICA «Объединенные одной целью».

Продолжается выставка трех художниц в театре Марка Вайля «Ильхом».

В Ташкентском зоопарке проходит выставка экзотических насекомых.

Государственный музей искусств Узбекистана экспонирует работы Андрея Есионова.

На выходных в ТРК Next состоится выставка-ярмарка «Восточный базар».

В кафе Happy Time Cafe пройдет книжная ярмарка.

Дети

В Merci Danse — открытый урок ЛФК с элементами йоги.

Ресторан «Путешественник» проведет творческие мастер-классы.

Мастер-класс по созданию шоколадных конфет состоится в Mix Pub.

Ресторан Ikat подготовил кулинарный мастер-класс для детей.

Детский праздник проведет ресторан «Трюфель».

Развлекательную программу для детей подготовил ресторан «Рандеву».

Город