«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 4−5 ноября.
Кинопремьеры
- В столице стартовал премьера фантастического боевика «Тор: Рагнарек».
- Продолжаются показы фильмов «Фиксики: Большой секрет», «Шанхайский перевозчик», «Матильда», «My Little Pony в кино», «Геошторм», «Последний богатырь» и «Салют-7».
Театры
- В театре Марка Вайля «Ильхом» проведут спектакли «Жестяной барабан» и «Три высокие женщины».
- Русский драматический театр покажет постановки «С тобой и без тебя» и «Ревизор».
- Большой театр имени Алишера Навои представит премьеру «Поэма двух сердец», спектакли «Трубадур» и «Волшебная лампа Аладдина».
- В Молодежном театре состоятся спектакли «Часовой Его Величества» и «Приключения Фунтика».
- В Театре кукол — представления «И снова Андерсен» и «Необыкновенные состязания».
- На сцене Театра оперетты — «Ханума», «Сердце на ладони» и «Волшебная тюбетейка».
- В Национальном академическом драматическом театре покажут «Кунгил» и «Танхо юлдузим».
- В Театре марионеток Silk Route Marionettes пройдут спектакли «Изумрудная сказка» и «Необыкновенные музыканты».
Выставки
- В Ташкентском доме фотографии открылась фотовыставка «Семья в культуре народов Евразии. ХХ век».
- Выставка Anders als immer стартовала в Национальной галерее изобразительного искусства.
- В Международном караван-сарае культуры имени Икуо Хираямы пройдет фотовыставка японских волонтеров JICA «Объединенные одной целью».
- Продолжается выставка трех художниц в театре Марка Вайля «Ильхом».
- В Ташкентском зоопарке проходит выставка экзотических насекомых.
- Государственный музей искусств Узбекистана экспонирует работы Андрея Есионова.
- На выходных в ТРК Next состоится выставка-ярмарка «Восточный базар».
- В кафе Happy Time Cafe пройдет книжная ярмарка.
Дети
- В Merci Danse — открытый урок ЛФК с элементами йоги.
- Ресторан «Путешественник» проведет творческие мастер-классы.
- Мастер-класс по созданию шоколадных конфет состоится в Mix Pub.
- Ресторан Ikat подготовил кулинарный мастер-класс для детей.
- Детский праздник проведет ресторан «Трюфель».
- Развлекательную программу для детей подготовил ресторан «Рандеву».
Город
- На выходных в Joy bowling club пройдет турнир по боулингу среди любителей и непрофессионалов.
- Открытая тренировка группы любителей бега ProRun.uz состоится в Ботаническом саду.
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