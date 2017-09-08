Цены на квартиры в Ташкенте в августе прибавили 2%

Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в августе выросла на 2%.

Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в августе составила 538 у. е. за квадратный метр против 529 у. е. месяцем ранее, увеличившись на 2%. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz».

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам июля прибавили 2% (с 562 до 575), а в домах панельного типа — 1% (510 против 502 в июле). В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 522 у. е. (+2%), двухкомнатные — 517 (0), трехкомнатные — 552 (+2%), квартиры с четырьмя и более комнатами — 553 (-1%).

Районы Ташкента

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в разрезе районов Ташкента за июль-август 2017 года. Нажмите для увеличения.

В последний месяц лета в 8 из 11 районов столицы Узбекистана зафиксировано повышение цены предложения, в 3 районах — снижение (см. карту выше).

Зоны города

В разрезе территориального зонирования города (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога) цены изменились в зонах 1 и 2, в остальных зонах они остались на уровне июля (см. таблицу).

Зона Июль 2017 Август 2017 Изменение (%) Зона 1 708 732 +3 Зона 2 574 579 +1 Зона 3 519 521 0 Зона 4 472 472 0 Зона 5 410 410 0

Стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (у. е.).

Удаленность от центра

Изменение стоимости 1 кв. м квартир в зональном разрезе за июль-август 2017 года (Центр города — удаленность 0−3,7 км от центральной точки (пересечение проспектов Навои и Шарафа Рашидова); 1-й круговой сегмент — 3,7−8,9 км; 2-й круговой сегмент — 8,9−14,4 км; 3-й круговой сегмент — от 7,6 км). Нажмите для увеличения.

В центре города, представленном Зоной 1, средний уровень цены предложения за август составил 742 у. е. за 1 «квадрат» (+3%).

В первом круговом сегменте (зоны 2−4) цена была в диапазоне 512−562 у. е. (изменение — от 0 до +2%).

Во втором круговом сегменте (зоны 5−9) средняя цена предложения составила 444−538 у. е. (изменение — от -1% до +2%).

В Зоне 10, представленной Сергелийским и Бектемирским районами, цена была отмечена на уровне 411 у. е. (-1%).

Примечание Все положения приведенного обзора отражают собственное мнение его авторов в отношении финансовых инструментов или эмитентов. Компания CREDO MAX ESTIMATION не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений авторов, изложенных в обзоре. Обзор подготовлен в рамках исследовательской работы в оценочной деятельности, используемой внутри компании. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных. Компания не несет ответственности за их достоверность и полноту. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям, он предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений.



Обзор подготовлен на основании данных (предложений), публикуемых в газете «Частный сектор» и на сайте dom.vsem.uz. Специалисты компании, исходя из своего экспертного мнения, применяли корректирующие операции в использованных данных. Корректировка выражена в виде исключения фоновых завышенных цен на квартиры (возможно, связанного с ремонтом и другими причинами), которые не отражают реальной динамики изменения средних цен на рынке. Дополнительная корректировка выражена в виде исключения из анализа цен, отраженных за последнюю неделю отчетного месяца, для получения временного лага в целях реального отражения изменений. Данный обзор и корректировки отражают собственное и личное мнение специалистов компании CREDO MAX ESTIMATION. Компания не несет ответственности и не претендует на их полную достоверность в отражении реального положения дел на рынке.

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