Видео, фото: Приготовление рекордного плова началось в Ташкенте

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
8 сентября в центре Ташкента 50 поваров готовят рекордный плов объемом почти 8 тонн в рамках Фестиваля традиционной культуры O’zbegim, организованного телеканалом Milliy. Для регистрации рекорда в Узбекистан приехали представители Guinness World Records.
В рамках мероприятия проходят мастер-классы по прикладному искусству, развернуты восточный арт-базар и гастрономическая ярмарка, организовано «Тандыр шоу», выступления народных ансамблей, театрализованные представления, народные игры и забавы.
Место, где готовится плов, огорожено в целях соблюдения санитарно-гигиенических норм. Процесс приготовления блюда транслируется на 17 экранах, установленных на территории проведения фестиваля, в том числе на перед Дворцом международных форумов, Государственным музеем истории Темуридов и гостиницей «Узбекистан».
Список мест, где будут установлены казаны для раздачи плова и мониторы для трансляции:
Прямую трансляцию также ведут телеканал Milliy и Guinness World Records на странице в Facebook.
Приготовленный плов раздадут в дома «Муррават» и «Саховат», а также гостям фестиваля в 14 точках по периметру фестиваля.
По окончании фестиваля состоится гала-концерт с участием звезд узбекской эстрады и показ национальных костюмов от дизайнера Халиды Камиловой.
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