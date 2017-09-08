Нотариальные конторы Ташкента перешли под управление Минюста

Проблемы, накопившиеся в деятельности нотариальных контор Узбекистана, а также механизмы по их устранению были обсуждены на встрече с сообществом нотариусов в Министерстве юстиции.

Как сообщила информационная служба Минюста, участники проанализировали причины таких проблем, как увеличение очередей в нотариальных конторах, низкая культура обращения нотариусов и сотрудников контор с гражданами, отсутствие единой практики при исчислении государственной пошлины, а также истребование лишних документов при оформлении нотариальных действий.

Принимая во внимание, что 21% нотариусов страны и треть всех совершаемых нотариальных действий приходится на долю Ташкента, деятельность нотариальных контор столицы передана из компетенции Управления юстиции города под непосредственное подчинение и управление Министерства юстиции.

Для постоянного общественного мониторинга за деятельностью нотариусов и нотариальных контор Ташкент разделен на 11 секторов, в каждом из которых организованы рабочие группы из числа представителей Союза молодежи Узбекистана, махаллей, СМИ и других институтов гражданского общества. Внедрена новая система по работе с обращениями, предложениями и жалобами населения, открыта группа «Диалог с юстицией» в социальной сети Facebook.

В рамках проекта «Лучший передовой опыт» в нотариальных конторах столицы намечено широкое и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий, повышение культуры оказания услуг и внедрение единой нотариальной практики.

Внедрен порядок проведения конкурса по назначению на должность нотариуса на основании новых подходов и требований в целях привлечения в сферу специалистов, «обладающих глубокими знаниями, высокой духовностью и культурой». Конкурсы будут проводиться в открытой форме путем прямой трансляции в интернете и с привлечением широкой общественности. Впервые такой конкурс был апробирован 4 сентября. Процесс транслировался в реальном времени на сайте Минюста. Из 25 участников конкурс прошли всего 4 претендента.

Представители профессии нотариуса приняли Обязательство по оправданию доверия народа и незамедлительному устранению имеющихся недостатков при оказании нотариальных услуг. В обязательстве отражена необходимость честного и добросовестного исполнения обязанности нотариуса, преданно служить народу, строго соблюдать Конституцию и законы Узбекистана, безусловно исполнять правила этики и не нарушать присягу нотариуса. Данное обязательство будет размешено на стендах при входе в каждую нотариальную контору.

Вместе с установлением высоких требований к деятельности нотариусов также определены меры по материальному и моральному стимулированию нотариусов, улучшению условий труда, освобождению их от излишних и не оправдавших себя обязательств, а также от функций, не свойственных деятельности нотариуса.

На мероприятии также были обсуждены реформы в сфере нотариата, предусмотренные в Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах. В частности, речь идет об организации системы негосударственных нотариальных контор на основе государственно-частного партнерства, оптимизации видов сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, внедрении электронных обращений в нотариальные конторы, а также приема государственных пошлин с использованием электронных платежных систем.