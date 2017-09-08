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Учебный центр «Пять с Плюсом» подарит iPhone 7s успешным ученикам

Каждый ученик «Пять с Плюсом» при поступлении в вуз на бюджет или получении от 7,5 баллов по IELTS будет награжден iPhone 7s.

Сегодня, 14:00   Общество    Реклама

Новый учебный год уже начался, и самое время подумать о серьезной и качественной подготовке к поступлению в вузы и лицеи. Являясь одним из передовых инновационных частных учебных заведений Ташкента, учебный центр «Пять с Плюсом» еще в начале августа открыл активный набор для всех желающих получить глубокие и объемные знания по всем предметам, многим иностранным языкам, профессиональным и компьютерным курсам.

Начиная каждый новый учебный год, в «Пять с Плюсом» к 1 сентября ежегодно подводят итоги ушедшего года, и 2017-й не стал исключением. Устанавливая для себя самые высокие цели, вся команда учебного центра работает на результат и стремится, чтобы каждый учащийся получил от обучения максимум. Скрупулезно подсчитав результаты всех студентов, команда учебного центра достигла отметки в 80,4% поступивших, что, несомненно, является заслугой, как самих учащихся, так и их преподавателей и родителей.

Обучив за последний год почти 1500 человек, среди которых было 475 абитуриентов, команда «Пять с Плюсом» с гордостью хочет поделиться некоторыми из их результатов:

  • Жалилов Саидахрор — Ташкентская медицинская академия — 183,3 балла (решил 34 из 36 по химии);
  • Абдугаффаров Сарвар — РГУНГ им. Губкина — 193 балла;
  • Баширова Азиза — Сибирский государственный медицинский институт — 212 баллов;
  • Рузибоев Аброр — лицей при Вестминстерском университете — 87,8% — 2 место;
  • Исроилова Азиза — Университет Инха в Ташкенте — 71%;
  • Рахматуллаев Амир — Вестминстерский университет в Ташкенте — 71%;
  • Каримов Хусан — РГУНГ им. Губкина — 161 балл;
  • Абдуллаева Камилла — УзГУМЯ — 145,3 балла;
  • Расулова Малика — Университет Инха в Ташкенте — 72%;
  • Ким Юлия — УзГУМЯ — 147,2;
  • Захидов Нодир — Сингапурский институт — 89,2%;
  • Юлдашева Шахризода — ТашПМИ — 168,4 балла;
  • Икрамбекова Севара — Ташкентский государственный педагогический университет — 140,6 балла;
  • Вахитова Диана — лицей при Вестминстерском университете — 79,2% (90% по математике);
  • и многие другие.

Мотивируя молодых абитуриентов к большим свершениям, в новом учебном году учебный центр «Пять с Плюсом» запускает специальную акцию для всех своих учащихся — каждому абитуриенту, начавшему обучение в учебных центрах «Пять с Плюсом» или Super Education в период с 1 сентября по 1 октября 2017 года и поступившему на бюджет в государственные вузы Узбекистана либо филиалы указанных ниже зарубежных вузов в 2017—2018 учебном году, будет подарен новый iPhone 7s. Также новый iPhone 7s получит каждый, кто пройдет 6-месячный курс английского языка по подготовке к IELTS в указанных выше учебных центрах и, сдав IELTS в период с 1 апреля по 31 июля 2018 года, получит результат IELTS 7.5 и выше. Акция проводится по 3 направлениям:

  1. Абитуриентам учебных центров «Пять с Плюсом» или Super Education нужно поступить на грант в любой из государственных вузов Узбекистана, либо в филиал РГУНГ им. Губкина в Ташкенте, либо в филиал МГУ им. Ломоносова в Ташкенте, либо в филиал Вестминстерского университета в Ташкенте.
  2. Получить общий балл 90% и выше на экзаменах в филиалы Туринского политехнического университета или университета Инха в Ташкенте по физике и математике (для технических направлений) или только по математике (для направления логистики).
  3. Получить результат IELTS 7.5 и выше.

Условия акции очень просты:

  1. Нужно записаться на обучение по 3 предметам в учебные центры «Пять с Плюсом» или Super Education с 1 сентября до 1 октября 2017 года и проучиться до 31 июля 2018 года (для поступающих в государственные вузы Узбекистана) или непосредственно до вступительного экзамена (для поступающих в филиалы РГУНГ им. Губкина, МГУ, Туринского университета, Вестминстерского университета и Университета Инха в Ташкенте);
  2. Обучаться в учебных центрах «Пять с Плюсом» или Super Education на курсах по подготовке к IELTS в течение 6 месяцев и, сдав IELTS в период с 1 апреля по 31 июля 2018 года, получить результат IELTS 7.5 и выше.
  3. Для ребят, участвующих в акции и сдающих IELTS, имеется возрастное ограничение — на момент сдачи экзамена учащийся должен быть не старше 21 года.
  4. Для получения подарка в виде смартфона iPhone 7s нужно предоставить в администрацию учебных центров «Пять с Плюсом» или Super Education оригинал сертификата IELTS или документ, подтверждающий поступление на грант в указанные вузы или получение необходимых баллов по физике и математике (для Туринского университета и Университета Инха).
  5. Все возможные или необходимые налоги и платежи от получения в подарок телефона iPhone 7s уплачивает получатель.
  6. Акция проводится с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года.

Команда учебного центра «Пять с Плюсом» желает всем успешной подготовки к экзаменам и хорошей учебы в новом учебном году.

Записаться на обучение или получить более подробную информацию можно по телефонам: (+99890) 168−76−12, (+99890) 168−76−13, (+99890) 168−28−16, (+99890) 168−28−17.

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