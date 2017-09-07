Газовые котлы разрешено устанавливать в девятиэтажках

В строительные нормы и правила внесены изменения, разрешающие установку отопительных газовых котлов в девятиэтажках.

На основании пунктов 3, 17, 21 Градостроительного кодекса Республики Узбекистан и в целях дальнейшего совершенствования строительной нормативной базы республики

Государственный комитет Узбекистана по архитектуре и строительству приказом от 3 июля внес изменения в градостроительные нормы и правила ШНК 2.08.01−05 «Жилые здания», сообщается на сайте ГУВД Ташкента.

Как поясняет Norma.uz, согласно изменению в пункт 9.33 поквартирные отопительные котлы на газообразном топливе теперь допускаются в жилых зданиях высотой до девяти этажей включительно (ранее — до пяти этажей), на твердом топливе, как и ранее, до двух этажей включительно.

Согласно обновленному пункту 9.9, в общежитиях разрешено устанавливать не только электрические варочные плиты, но и плиты на твердом топливе (в зданиях до двух этажей включительно), а также газовые плиты (до 10 этажей включительно).