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Фото: Анвар Ильясов / МИД

Абдулазиз Камилов принял представителей Human Rights Watch

Глава МИД Узбекистана принял делегацию правозащитной организации Human Rights Watch.

Сегодня, 14:22   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 сентября принял делегацию международной неправительственной организации Human Rights Watch, сообщила пресс-служба МИДа. Как сообщалось ранее, страну посещают директор отделения HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон и директор офиса по Центральной Азии Стивен Свердлов.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. Отмечалось, что выдвинутая Президентом Шавкатом Мирзиёевым в Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах программа преобразований открывает новые возможности для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между Узбекистаном и Human Rights Watch.

Правозащитники поделились впечатлениями от проведенных многочисленных встреч в государственных и негосударственных структурах в Ташкенте.

Стороны также обменялись мнениями по разным вопросам повестки дня взаимодействия, формирующейся после многолетней паузы в отношениях.

Текст: «Газета.uz»      2 373

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