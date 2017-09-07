Абдулазиз Камилов принял представителей Human Rights Watch

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 сентября принял делегацию международной неправительственной организации Human Rights Watch, сообщила пресс-служба МИДа. Как сообщалось ранее, страну посещают директор отделения HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон и директор офиса по Центральной Азии Стивен Свердлов.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. Отмечалось, что выдвинутая Президентом Шавкатом Мирзиёевым в Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах программа преобразований открывает новые возможности для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между Узбекистаном и Human Rights Watch.

Правозащитники поделились впечатлениями от проведенных многочисленных встреч в государственных и негосударственных структурах в Ташкенте.

Стороны также обменялись мнениями по разным вопросам повестки дня взаимодействия, формирующейся после многолетней паузы в отношениях.