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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Шавкат Мирзиёев 9−10 сентября посетит Казахстан

Шавкат Мирзиёев примет участие в Первом саммите ОИС по науке и технологиям и церемонии закрытия EXPO-2017 в Астане.

Сегодня, 19:53   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 9−10 сентября посетит Казахстан и примет участие в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщило УзА.

Саммит пройдет под лозунгом «Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире» и приурочен к закрытию международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.

Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

Текст: «Газета.uz»      2 037
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