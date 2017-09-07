Шавкат Мирзиёев 9−10 сентября посетит Казахстан

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 9−10 сентября посетит Казахстан и примет участие в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщило УзА.
Саммит пройдет под лозунгом «Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире» и приурочен к закрытию международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.
Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.
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