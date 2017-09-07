Энергетический напиток Adrenaline Rush официально представлен Узбекистане

Вечером 6 сентября внутренний дворик гостиницы Lotte City Tashkent Palace буквально накрыло адреналиновой волной. Именно здесь в торжественной обстановке PepsiCo Узбекистан провела презентацию энергетического напитка Adrenaline Rush, который теперь официально представлен на локальном рынке.

Adrenaline Rush — это торговая марка премиального безалкогольного энергетического напитка, принадлежащая международной корпорации PepsiCo, Inc. В его состав входят тонизирующие ингредиенты, а также витамины группы B, которые способствуют снижению усталости, нормальному функционированию нервной системы и умственной деятельности. Продукт не содержит искусственных ароматизаторов и красителей.

В Узбекистане напиток будет выпускаться на производственных мощностях СП ООО «International Beverages Tashkent» в алюминиевых банках объемом 0,25 литра на новейшем немецком оборудовании. Производство Adrenaline Rush будет осуществляться по рецептурам и технологиям, одобренным PepsiCo, при строгом контроле качества, что гарантирует его идентичность напитку, представленному в других странах.

После небольшой вступительной речи ведущего мероприятию дал старт Генеральный менеджер PepsiCo по Центральной Азии и Монголии Айдар Турмухамбетов: «Я поздравляю всех с началом продаж Adrenaline Rush и представлением этого бренда на рынке Узбекистана. Этот уникальный продукт не только очень вкусный и хорошо утоляет жажду, он также содержит все необходимое для активного образа жизни. Adrenaline Rush — это молодой бренд, который бросает вызов любому экстриму. Я хочу пожелать всем абсолютной энергии, а нашим партнерам коммерческого успеха».

И, стоит признать, энергетика и дух экстрима на торжестве практически переливались через край. Неформальный коллектив Funky Guys делился со всеми своей неуемной энергией, в то время как в центре показывали свое мастерство скейтеры и райдеры на велосипедах, а присутствующие могли наслаждаться баночкой энергетического напитка. Особой брутальности антуражу доставляли эффектные мотоциклы и байкеры на подиуме. Музыкальное настроение презентации задала группа Hansley & the Hooligans, которая подарила всем присутствующим заряжающие энергией каверы на не устаревающие рок-хиты.

«Ежедневно миллионы потребителей покупают продукцию PepsiCo более чем в 200 странах мира. В Узбекистане компания предлагает широкий ассортимент продукции: от молочных продуктов до чипсов, сухариков, а также газированных напитков. Мы рады, что теперь этот список пополнил бренд Adrenaline Rush. Уверены, что история развития бренда в Узбекистане будет иметь такой же успех, как на российском рынке, благодаря сильной локальной команде и опыту наших коллег», — отметила бренд-менеджер PepsiCo Узбекистан Рано Ташева.

Вечер продолжился в духе слогана Adrenaline Rush — «Абсолютная энергия твоего успеха» — ярким выступлением танцевальной команды Adrenaline. Гостей ждала занимательная викторина от ведущего и конкурс пародий, победители которых получили подарки от организаторов. Энергетический накал вечера достиг пика во время выступления команды Satira & LittoS, которые зарядили присутствующих незабываемым фаер-шоу, акробатическими трюками и даже прыжками через огненную скакалку.

«Напиток уже имеет 15-летнюю историю. Он достаточно хорошо продается в странах СНГ и занимает лидирующее место на рынке России. Мы очень надеемся на то, что и на нашем рынке он также будет пользоваться большим спросом. Мы уверены, что наши потребители разделяют философию этого бренда, так как наш напиток — для молодых, успешных людей, для тех, кто находится в движении», — поделился в беседе Шавкат Расулов, бренд-менеджер СП ООО «International Beverages Tashkent».

Позже Шавкат Расулов подвел итоги конкурса среди гостей, согласно которому нужно было разместить фотографию с проходившего ивента в социальной сети Facebook, отметить ее хештегом #adrenalineuz и оставить неординарный комментарий. Победители фотоконкурса традиционно получили призы от Adrenaline Rush.

Презентация завершилась массовым флешмобом и вечеринкой от DJ 2Live и DJ Pacman, благодаря которым музыкальная энергетика беспрерывно превращалась в танцевальную, заряжая всех на танцполе позитивом.

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