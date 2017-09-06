РУ O`Z ЎЗ
6 сентября, среда Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: guvd.uz

8 сентября ряд улиц в центре Ташкента перекроют

В день проведения Фестиваля традиционной культуры O’zbegim на ряде улиц столицы будет ограничено движение.

Сегодня, 21:11   Общество  

Главное управление внутренних дел Ташкента опубликовало список улиц, на которых 8 сентября будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Фестиваля традиционной культуры O’zbegim.

Список улиц

  1. Ул. Амира Темура — от ул. Шахрисабзской до ул.Навои;
  2. Ул Тараса Шевченко — от ул. Шахрисабзской до ул. Ислама Каримова;
  3. Ул. Ислама Каримова — от ул. Шарафа Рашидова до ул. Шахрисабзской;
  4. Ул. Матбуотчилар — от ул. Шарафа Рашидова до ул. Зарафшан;
  5. Ул. Буюк Турон — от ул. Навои до ул. Ислама Каримова;
  6. Ул. Зарафшан — от ул. Навои до ул. Ислама Каримова;
  7. Ул. Олой — от ул. Шахрисабзской до ул. Истиклол;
  8. Ул. Мустакиллик — от ул. Шахрисабзской до сквера Амира Темура;
  9. Ул. Махтумкули — от ул. Шахрисабзской до сквера Амира Темура;
  10. Ул. Истикбол — от ул. Шахрисабзской до сквера Амира Темура.

Во время проведения мероприятия при необходимости может быть ограничено движение транспортных средств и на прилегающих улицах.

Текст: «Газета.uz»      4 042
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:40

Жан-Клод Ван Дамм не приедет в Ташкент, ожидается визит Стивена Сигала

Сегодня, 18:59

Открыт набор волонтеров для участия в ICTWEEK

Сегодня, 13:00

«Возможно, когда-нибудь расскажу, чего нам не хватило в проигранных играх» — Самвел Бабаян

Сегодня, 12:28

Порог на разовый обмен валюты без паспорта повышен

Сегодня, 09:44

«Событие, которого наши народы ждали больше 20 лет»

Сегодня, 08:22

Стык нам не в помощь

Вчера, 22:53

Узбекистан не смог выйти на чемпионат мира по футболу (+видео)

Вчера, 22:10

Крупное ДТП с участием угнанного автомобиля произошло в Ташкенте

Популярное

Банки откроют дополнительные обменные пункты

График отключений горячей воды в Ташкенте

Порог на разовый обмен валюты без паспорта повышен

Крупное ДТП с участием угнанного автомобиля произошло в Ташкенте