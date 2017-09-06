8 сентября ряд улиц в центре Ташкента перекроют

В день проведения Фестиваля традиционной культуры O’zbegim на ряде улиц столицы будет ограничено движение.

Главное управление внутренних дел Ташкента опубликовало список улиц, на которых 8 сентября будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Фестиваля традиционной культуры O’zbegim.

Список улиц

Ул. Амира Темура — от ул. Шахрисабзской до ул.Навои; Ул Тараса Шевченко — от ул. Шахрисабзской до ул. Ислама Каримова; Ул. Ислама Каримова — от ул. Шарафа Рашидова до ул. Шахрисабзской; Ул. Матбуотчилар — от ул. Шарафа Рашидова до ул. Зарафшан; Ул. Буюк Турон — от ул. Навои до ул. Ислама Каримова; Ул. Зарафшан — от ул. Навои до ул. Ислама Каримова; Ул. Олой — от ул. Шахрисабзской до ул. Истиклол; Ул. Мустакиллик — от ул. Шахрисабзской до сквера Амира Темура; Ул. Махтумкули — от ул. Шахрисабзской до сквера Амира Темура; Ул. Истикбол — от ул. Шахрисабзской до сквера Амира Темура.

Во время проведения мероприятия при необходимости может быть ограничено движение транспортных средств и на прилегающих улицах.