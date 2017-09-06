Фото: guvd.uz
8 сентября ряд улиц в центре Ташкента перекроют
В день проведения Фестиваля традиционной культуры O’zbegim на ряде улиц столицы будет ограничено движение.
Главное управление внутренних дел Ташкента опубликовало список улиц, на которых 8 сентября будет ограничено движение транспорта в связи с проведением Фестиваля традиционной культуры O’zbegim.
Список улиц
- Ул. Амира Темура — от ул. Шахрисабзской до ул.Навои;
- Ул Тараса Шевченко — от ул. Шахрисабзской до ул. Ислама Каримова;
- Ул. Ислама Каримова — от ул. Шарафа Рашидова до ул. Шахрисабзской;
- Ул. Матбуотчилар — от ул. Шарафа Рашидова до ул. Зарафшан;
- Ул. Буюк Турон — от ул. Навои до ул. Ислама Каримова;
- Ул. Зарафшан — от ул. Навои до ул. Ислама Каримова;
- Ул. Олой — от ул. Шахрисабзской до ул. Истиклол;
- Ул. Мустакиллик — от ул. Шахрисабзской до сквера Амира Темура;
- Ул. Махтумкули — от ул. Шахрисабзской до сквера Амира Темура;
- Ул. Истикбол — от ул. Шахрисабзской до сквера Амира Темура.
Во время проведения мероприятия при необходимости может быть ограничено движение транспортных средств и на прилегающих улицах.
Текст: «Газета.uz» 4 042