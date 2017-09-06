Жан-Клод Ван Дамм не приедет в Ташкент, ожидается визит Стивена Сигала

Популярный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм и боец смешанных единоборств Джефф Монсон не прибудут на международный турнир Asian Fight 2017 в Ташкенте 9 сентября. Почетным гостем мероприятия станет актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

Руководитель пресс-службы турнира Жамшид Хожиакбаров на брифинге в среду сообщил, что Жан-Клод Ван Дамм пропустит шоу из-за проблем со здоровьем.



«К сожалению, Жан-Клод Ван Дамм не приедет в Узбекистан. Он тяжело заболел. Как сообщил нам его ассистент, он сейчас находится в Лос-Анджелесе. Ван Дамм отказался ехать в Узбекистан, он просил передать свои извинения», — рассказал Жамшид Хожиакбаров.

По его словам, с актером уже был заключен контракт. Также заранее оплачены его гонорар и билет на самолет, забронировано место в отеле. «Пока наши деньги остаются на его счету. Мы об этом узнали сегодня ночью. После тщательного поиска замены мы остановили свой выбор на Стивене Сигале. Мы уже заключили с ним соглашение», — заявил он.

Что касается американского бойца MMA Джеффа Монсона, то его контракт был связан с приездом Жан-Клода Ван Дамма. «В соглашении Джеффа Монсона было указано, что он должен приехать в Узбекистан вместе с Ван Даммом. Но так как актер не приедет, то контракт с Монсоном также расторгнут», — отметил Жамшид Ҳожиакбаров.

По его словам, болельщики при желании смогут вернуть билеты. «Если болельщики покупали билеты исключительно ради Жан-Клода Ван Дамма, то мы без проблем можем их принять обратно. Если они хотят поддержать наших узбекских спортсменов, то мы ждем их 9 сентября», — подчеркнул руководитель пресс-службы.

Махмуд Мурадов.



Боец смешанных единоборств из Узбекистана, интерконтинентальный чемпион по версии World Kickboxing Network, чемпион мира по версии Caveam, чемпион мира по версии XFN Махмуд Мурадов призвал фанатов поддержать узбекистанских бойцов на предстоящем турнире.

«Какая разница, кто приедет: Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал или кто-то другой. Здесь мы, мы деремся дома, нам нужна ваша поддержка. Да, они знаменитости, но и мы непростые. Лучшие бойцы Узбекистана сразятся против лучших бойцов мира. Думаю, мы вас не разочаруем», — сообщил он.

Турнир Asian Fight 2017 пройдет на столичном стадионе «Бунёдкор» 9 сентября.