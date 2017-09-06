Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян выразил сожаление по поводу неудачного выступления команды на азиатском отборочном турнире к чемпионату мира-2018, сообщил телеканал UzReport TV.

5 сентября в Ташкенте «Белые волки» сыграли вничью с Южной Кореей (0:0). Однако ничейный результат в параллельном матче группы «А» между Сирией и Ираном (2:2) лишил подопечных Самвела Бабаяна возможности выйти на чемпионат мира. Именно Сирия, занявшая третье место, сыграет стыковые матчи с третьей командой из группы «B» — с Австралией.

«Сегодня для нас был последний шанс выйти на чемпионат мира. К сожалению, мы не смогли им воспользоваться. Нам таких ничьих не хватило буквально две, чтобы дальше двигаться, возможно, три. За эти два года я делал все, что в моих силах. Все так, насколько я понимаю футбол, насколько мне позволяет моя совесть. К сожалению, этого оказалось недостаточно», — отметил 46-летний специалист.

Самвел Бабаян пожелал, чтобы следующий тренер, кто возглавит национальную сборную, сделал больше, чем он. «За этот период влилась в состав целая группа молодых футболистов. Думаю, у сборной Узбекистана будет шанс попасть на чемпионат мира в других условиях. В других условиях, подчеркиваю. С другим тренером, возможно, еще группа молодых футболистов вольется в состав», — считает бывший тренер «Пахтакора».

Наставник сказал, что сейчас не готов говорить о том, чего не хватило команде для победы. «Есть определенные мысли. Возможно, когда-нибудь расскажу, чего нам не хватило в проигранных играх. Но однозначно могу сказать, что здесь не только команда виновата или какие-то тренерские идеи или недоработки. Здесь еще глубже разбираться, почему мы не смогли, как минимум сыграть вничью с Сирией, Китаем и Южной Кореей (на выезде команда проиграла 2:1 — ред.), когда нам соперник, в принципе, это позволял», — отметил он.

После своей речи Самвел Бабаян отметил, что отвечать на вопросы журналистов в настоящее время смысла нет. «В принципе, я и не готов. Может, будет время, когда я отвечу на все вопросы, которые интересуют», — сообщил он и покинул пресс-конференцию.

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён прокомментировал ничейный результат, который позволил его команде напрямую выйти на ЧМ-2018. «Мы приехали сюда ради победы, но сыграли вничью. Этот результат позволил нам выйти на чемпионат мира в девятый раз кряду. Футболисты отдали все силы в конце матча, даже накануне игры не могли спать. Болельщики Узбекистана поздравили нас с успехом, я их благодарю», — рассказал он.

«В первом тайме мы старались играть ради того, чтобы не проиграть, поскольку знали, что Узбекистан — сильный соперник. Они играли немного слабее во втором тайме. Я почувствовал, что футболисты Узбекистана замедлились», — отметил тренер.

Специалист отметил, что его подопечные не смогли забить гол из-за высокого давления, но несмотря на это, сегодняшний результат устраивает Южную Корею.