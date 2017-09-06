Фото: Кадр телеканала UzReport TV
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян выразил сожаление по поводу неудачного выступления команды на азиатском отборочном турнире к чемпионату мира-2018, сообщил телеканал UzReport TV.
5 сентября в Ташкенте «Белые волки» сыграли вничью с Южной Кореей (0:0). Однако ничейный результат в параллельном матче группы «А» между Сирией и Ираном (2:2) лишил подопечных Самвела Бабаяна возможности выйти на чемпионат мира. Именно Сирия, занявшая третье место, сыграет стыковые матчи с третьей командой из группы «B» — с Австралией.
«Сегодня для нас был последний шанс выйти на чемпионат мира. К сожалению, мы не смогли им воспользоваться. Нам таких ничьих не хватило буквально две, чтобы дальше двигаться, возможно, три. За эти два года я делал все, что в моих силах. Все так, насколько я понимаю футбол, насколько мне позволяет моя совесть. К сожалению, этого оказалось недостаточно», — отметил 46-летний специалист.
Самвел Бабаян пожелал, чтобы следующий тренер, кто возглавит национальную сборную, сделал больше, чем он. «За этот период влилась в состав целая группа молодых футболистов. Думаю, у сборной Узбекистана будет шанс попасть на чемпионат мира в других условиях. В других условиях, подчеркиваю. С другим тренером, возможно, еще группа молодых футболистов вольется в состав», — считает бывший тренер «Пахтакора».
Наставник сказал, что сейчас не готов говорить о том, чего не хватило команде для победы. «Есть определенные мысли. Возможно, когда-нибудь расскажу, чего нам не хватило в проигранных играх. Но однозначно могу сказать, что здесь не только команда виновата или какие-то тренерские идеи или недоработки. Здесь еще глубже разбираться, почему мы не смогли, как минимум сыграть вничью с Сирией, Китаем и Южной Кореей (на выезде команда проиграла 2:1 — ред.), когда нам соперник, в принципе, это позволял», — отметил он.
После своей речи Самвел Бабаян отметил, что отвечать на вопросы журналистов в настоящее время смысла нет. «В принципе, я и не готов. Может, будет время, когда я отвечу на все вопросы, которые интересуют», — сообщил он и покинул пресс-конференцию.
Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён прокомментировал ничейный результат, который позволил его команде напрямую выйти на ЧМ-2018. «Мы приехали сюда ради победы, но сыграли вничью. Этот результат позволил нам выйти на чемпионат мира в девятый раз кряду. Футболисты отдали все силы в конце матча, даже накануне игры не могли спать. Болельщики Узбекистана поздравили нас с успехом, я их благодарю», — рассказал он.
«В первом тайме мы старались играть ради того, чтобы не проиграть, поскольку знали, что Узбекистан — сильный соперник. Они играли немного слабее во втором тайме. Я почувствовал, что футболисты Узбекистана замедлились», — отметил тренер.
Специалист отметил, что его подопечные не смогли забить гол из-за высокого давления, но несмотря на это, сегодняшний результат устраивает Южную Корею.
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Комментарии
Я видел пресс-конференцию с тренером Южной Кореи. Респект и уважение ему!!! он был очень корректен в оценке руководства нашей команды.
Очень надеюсь, что наши футболисты, хотя какие они футболисты, хотябы держат свое мужское слово. И мы их больше не увидим на поле в форме сборной. А господина Бабаяна надеюсь лишать возможности дальше огорчать болельшиков. И то что ему нечего сказать, отличает его хотя бы от Миржалола, который по мужски взял всю вину на себя, при этом не будучи виноватым. Теперь буду болеть за Россию на ЧМ, они хотябы бегают по полю быстрее все два тайма