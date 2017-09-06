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Фото: «Газета.uz»

Порог на разовый обмен валюты без паспорта повышен

Порог на продажу инвалюты физлицами в обменных пунктах без предъявления паспорта повышен в пять раз.

Сегодня, 12:28   Экономика  

В Узбекистане повышен порог на разовую продажу физическими лицами наличной иностранной валюты в обменных пунктах без предъявления паспорта, сообщили «Газете.uz» в ряде банков.

Если во вторник, когда обменные пункты начали принимать инвалюту по новому, повышенному курсу, установленный порог равнялся 100-кратному минимальному размеру зарплаты (14977500 сумов или около 1873 доллара США по курсу 8000:1), то уже со среды он повышен до 500 МРЗП (74887500 сумов или 9360 долларов).

Согласно рекомендациям ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) порог для разовых операций, в том числе с наличными средствами, при превышении которого банки должны применять меры надлежащей проверки клиентов, должен составлять 15 тысяч долларов (евро). В Узбекистане этот порог теперь составляет свыше 9000 долларов.

В банках также уточнили, что при покупке физическими лицами инвалюты, которая пока осуществляется только на конверсионные карты, рассчитанные на использование за границей, действует ограничение в размере 5000 долларов за квартал (ранее ограничение составляло 2000 долларов).

2 сентября Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», отменивший действовавшие много лет ограничения на покупку и продажу инвалюты физическими и юридическими лицами. При установлении курсов валют используются рыночные механизмы.

Текст: «Газета.uz»      0

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