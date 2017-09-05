Узбекистан не смог выйти на чемпионат мира по футболу (+видео)

Фото: twitter.com/theafcdotcom
Сборная Узбекистан по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, сыграв вничью с командой Южной Кореи. Матч последнего тура азиатского отборочного турнира, прошедший 5 сентября в Ташкенте, завершился со счетом 0:0.
Подопечные главного тренера Самвела Бабаяна должны были занять хотя бы третье место в группе «А», дающее право выступить в стыковых матчах, но не заняли. В параллельном мачте Сирия усилиями Омара Аль-Сомаха сравняла счет в гостевом матче с Ираном на третьей добавленной минуте — 2:2.
FULL-TIME | Iran remain unbeaten as Syria’s secure a playoff spot! #IRNvSYR #WCQ2018 #RoadToRussia pic.twitter.com/djAFbEoQRc
— The-AFC.com (@theafcdotcom) September 5, 2017
Сирийская команда набрала одинаковое количество очков с Узбекистаном (по 13), но благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей она идет дальше. Напрямую от группы «А» квалифицировались Иран (22) и Южная Корея (15).
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