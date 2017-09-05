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Stomaservice: Роскошная улыбка — залог успеха

Клиника цифровой стоматологии Stomaservice предлагает уникальную процедуру профилактики зубов на немецком аппарате Myflow.

Сегодня, 09:00   Общество    Реклама

В настоящее время белоснежная улыбка — один из главных атрибутов привлекательности и успешности. Однако даже при самой тщательной чистке зубов со временем образуются зубной налет, камни и другие отложения. Все они впоследствии могут стать причиной разрушения зубов и поражения десен.

Но стоматологическая медицина не стоит на месте, и в дополнение к механической чистке появились современные методики зубной профилактики. Для того чтобы избежать дальнейших проблем с зубами и деснами, клиника цифровой стоматологии Stomaservice предлагает попробовать новую уникальную процедуру — немецкую систему 3 в 1 для профилактики зубов с помощью пескоструйного аппарата Myflow.

Каковы плюсы чистки зубов с помощью аппарата Myflow?

Прежде всего, это гарантированное отбеливание зубов на пару тонов, а также чистка и полировка. Аппарат имеет следующие отличительные черты: эргономический наконечник, который поворачивается на 360 градусов, что помогает проработать самые сложные области; возможность комбинирования нескольких порошков. Форма аппарата позволяет отлично удерживать и четко контролировать направление распыления порошка.

Имеются ли противопоказания к данной процедуре?

К этой процедуре отсутствуют какие-либо противопоказания. Стоит обратить внимание на то, что она абсолютно безболезненна, по времени занимает от 40 до 60 минут, не повреждает эмаль, а ее эффективность сохраняется надолго.

Как часто нужно проходить профессиональную гигиену полости рта?

Согласно рекомендациям международной ассоциации стоматологов, профессиональную гигиену полости рта необходимо проходить один раз в полгода. Это позволяет своевременно предупредить развития кариеса и его осложнений на ранней стадии.

Каковы преимущества медицинского центра Stomaservice?

Обратившись в Stomaservice, клиент получит услугу по комплексному лечению всей полости рта, безболезненно, стерильно, в короткие сроки и с высоким качеством сервиса. Штат сотрудников клиники состоит только из высококвалифицированных врачей, имеющих долголетнюю практику.

Сколько стоит процедура очистка с помощью аппарата Myflow?

Стоимость первой ступени данной чистки-профилактики составляет от 850 тыс. сумов в зависимости от количества отложений и состояния зубов. Более запущенное состояние требует глубокого воздействия, соответственно вторая степень стоит 1,1 млн сумов, а третья — 1,4 млн. Также в клинике Stomaservice действует гибкая система скидок до 15%. Такую процедуру стоит проводить не менее двух раз в год. Благодаря пескоструйному аппарату Myflow сияющая улыбка станет доступней, чем когда-либо.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (+99871) 266−88−99, (+99898) 314−44−88.

Сайт: stomaservice.uz

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