«КАМАЗ» открыл в Ташкенте сервисный и дилерский центр

Сервисный и дилерский центр российского производителя грузовых машин «КАМАЗ» открыт в Ташкенте.

Российский производитель тяжелого грузового автотранспорта «КАМАЗ» открыл в Ташкенте официальный сервисный и дилерский центр. В центре представлена новая автомобильная техника «КАМАЗ» и оказываются услуги по техническому обслуживанию автомобилей, в том числе продажа оригинальных запасных частей.

На территории общей площадью более 7000 кв. м расположены офисные помещения, здание розничного магазина, склад автозапчастей, сервисный центр с линией диагностики, шиномонтажом и постом мойки машин.

Сервисная зона центра может принять на ремонт до шести автомобилей одновременно. В составе комплекса имеется станция техосмотра с пропускной способностью до 30 машин в смену в зависимости от степени тяжести ремонтных работ. При сервисном центре функционирует служба эвакуации машин.

В рамках церемонии открытия были представлены автомобили нового модельного ряда — самосвалы грузоподъемностью 20 и 25 тонн.

Руководитель проекта Жавлон Халилов отметил, что запуск сервисного и дилерского центра «КАМАЗ» в столице Узбекистана служит подтверждением развивающихся отношений с Россией.