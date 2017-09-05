«HRW приветствует шаги Узбекистана в области прав человека»

Human Rights Watch нацелена на тесную работу с обществом и конструктивный диалог в Узбекистане, заявили прибывшие в Ташкент представители правозащитной организации.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch приветствует шаги Узбекистана в области прав человека. Об этом заявили ее представители — директор по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон и исследователь по Центральной Азии Стив Свердлов в ходе форума «Негосударственные организации и Стратегия развития», прошедшего 5 сентября в Ташкенте.

Хью Уильямсон отметил, что организация рада вернуться в страну после семилетнего перерыва и нацелена на тесную работу с обществом и конструктивный диалог в духе взаимопонимания и уважения. Он назвал приоритетные сферы работы Human Rights Watch в Узбекистане: свобода слова, ситуация с заключенными по политическим и религиозным мотивам и использование принудительного труда.

«То, что сейчас происходит в Узбекистане, — крайне важно. Мы назвали бы это моментом надежды. Мы приветствуем шаги [Узбекистана], принимаемые в области прав человека», — заявил Стив Свердлов. Он выделил как особо важное событие выход на свободу лиц, осужденных по политическим мотивам и религиозным статьям. «Мы здесь, чтобы помочь этим процессам, чтобы их поддерживать», — добавил исследователь.

Стив Свердлов отметил позитивные изменения в области СМИ, свободы выражения и свободы медиа-сообщества, а также обратил внимание на лейтмотив выступлений Президента Узбекистана: необходимость сократить расстояние между гражданами и властью.

«Мы будем [оставаться в этом процессе] независимым голосом, иногда критическим голосом, не всегда приятным, но голосом, который будет всегда помогать собирать достоверную информацию и давать рекомендации в связи с обязательствами, взятыми на себя правительством Узбекистана в области прав человека», — резюмировал представитель Human Rights Watch.