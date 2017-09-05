GM Uzbekistan зафиксировало цены на автомобили

Цены на автомобили GM Uzbekistan сохранены на уровне, установленном до девальвации сума.

СП GM Uzbekistan сообщило о сохранении розничных цен на автомобили на уровне, действовавшем на дату принятия указа Президента Узбекистана «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» (2 сентября), т. е. до девальвации сума.

В соответствии с указом с 5 сентября розничные цены на автомобили производства GM Uzbekistan определяются исключительно в национальной валюте. До этого цены также определялись в сумах, но менялись еженедельно в зависимости от курса доллара, устанавливаемого Центральным банком.

По сообщению автопроизводителя, прием платежей и поставка автомобилей по договорам, заключенным до 5 сентября, будет осуществляться строго на условиях, стоимости и в сроки, предусмотренных в договорах.