Выездное поражение сборной Узбекистана по футболу от команды Китая (1:0) было незаслуженным, заявил на пресс-конференции в понедельник наставник национальной сборной Самвел Бабаян, отметив в этом роль судейства. Мероприятие прошло в преддверии встречи в Ташкенте (5 сентября, 20:00) команд Узбекистана и Южной Кореи в рамках 10-го тура азиатского отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

«Мы там незаслуженно проиграли. К сожалению, я вынужден говорить в открытую. Если раньше я проявлял дипломатию, старался уходить от вопросов о судействе, то сейчас хочу сказать, что это был полнейший судейский беспредел, который повлиял на результат матча. Это проглядывалось с первых минут. Непонятно, это была квалификация судьи или что-то другое, но это повлияло», — сказал 46-летний специалист.

Тренер рассказал, что после матча ему было сложно подобрать слова для своих подопечных: «После таких матчей сложно подобрать слова. Сказал ребятам, что в любом случае у нас есть шанс, в последней игре мы должны сделать все, чтобы выйти на чемпионат мира».

Самвел Бабаян также указал на возможные причины пропущенных голов в концовке матчей против Сирии и Китая.

«Обычно к концу матча теряется концентрация, но я думаю, что это стечение обстоятельств. Пропускали мы в двух конкретных играх, когда назначили пенальти в наши ворота. В Малайзии против Сирии до назначения пенальти предшествовало нарушение правил (со стороны соперника — ред.) — ударили нагло Хайдарова в лицо, он упал, судья ничего не зафиксировал. А в Китае была явная симуляция и, естественно, там никакого пенальти и близко не было», — отметил он.

Тем не менее, наставник признал, что в играх с Южной Кореей и Ираном была чистая потеря концентрации, а ошибки были явными.

Самвел Бабаян также ответил на вопрос о выборе нападающего в основной состав, а именно о причинах появления форварда Игоря Сергеева в стартовом составе.



«В современном футболе нападающий должен как одинаково забивать и атаковать, так и вместе с командой играть в обороне. При определении основного состава я и тренерский штаб исходим из текущей формы футболистов, соответствии к игровой схеме. Сергеев уже сыграл четыре-пять матчей за сборную, [Темурходжа] Абдухаликов не сыграл ни одного официального матча, и как раз в тренировочном процессе это наглядно видно», — сообщил главный тренер.

Говоря о психологической подготовке своих игроков, Самвел Бабаян отметил: «Психологическая подготовка — сегодня это самая важная составляющая. Поэтому мы стараемся, чтобы ребята спокойно, безо всякого ажиотажа, не нагнетая ситуацию, подготовились к игре. Они сами прекрасно понимают ответственность».

Было отмечено, что атакующий полузащитник Сардор Рашидов не принял участия в матче против Китая из-за пищевого отравления. Главный тренер отметил, что всего отравились пять человек.

«Было пищевое отравление и не только у него. Здесь вопрос не в квалификации врачей, вопрос стоит чуть глубже. Мы пытаемся разобраться в причинах, но это тяжелый вопрос. Кто-то пострадал в большей степени, кто-то — в меньшей. Одил Ахмедов и сотрудники тоже, в общем, человек пять. Что касается участия Сардора Рашидова (в предстоящей игре — ред.), то мы надеемся, что он восстановит свои кондиции и будет готов к матчу», — заявил Самвел Бабаян.

Отвечая на вопрос о своей возможной отставке, наставник сказал, что отставка и работа — это слова-синонимы. Все эти решения принимает Федерация футбола Узбекистана, и он готов на любое ее решение.



Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён заявил, что команда «выйдет на поле только с целью победить». «Мы не думаем о плей-офф. У нашей сборной лучшие шансы среди других команд выйти из группы», — заявил 46-летний специалист.

Нападающий сборной Южной Кореи и английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин также поделился своими мыслями о будущей встрече.

«У меня достаточно опыта, я проводил несколько матчей против Узбекистана. У нас хорошая атмосфера в команде, все уважают тренера и слушают его команды. Завтра мы выйдем на поле для победы. Матчи против Узбекистана были сложными, и эта игра не станет исключением», — уверен футболист.

Сейчас Узбекистан в группе «А» занимает четвертое место с 12 баллами. Лидирует по-прежнему Иран (21), следом идут Южная Корея (14) и Сирия (12). Китай (9) и Катар (7) расположились на последних позициях.