Президент Узбекистана прибыл в Кыргызстан

Фото: president.kg
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой по приглашению Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 5 сентября прибыл с государственным визитом в Бишкек, сообщило УзА.
В международном аэропорту «Манас» состоялась церемония официальной встречи. Главу государства встретил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула.
В ходе переговоров на высшем уровне ожидается обсуждение ключевых вопросов развития двусторонних отношений, перспектив расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран, а также актуальных региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.
По итогам переговоров планируется подписать Договор об узбекско-кыргызской государственной границе и ряд других двусторонних документов.
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