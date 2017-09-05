Президент Узбекистана прибыл в Кыргызстан

Президент Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой по приглашению Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 5 сентября прибыл с государственным визитом в Бишкек, сообщило УзА.

В международном аэропорту «Манас» состоялась церемония официальной встречи. Главу государства встретил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула.

В ходе переговоров на высшем уровне ожидается обсуждение ключевых вопросов развития двусторонних отношений, перспектив расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран, а также актуальных региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров планируется подписать Договор об узбекско-кыргызской государственной границе и ряд других двусторонних документов.