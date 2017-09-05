РУ O`Z ЎЗ
5 сентября, вторник Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: president.kg

Президент Узбекистана прибыл в Кыргызстан

Президент Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

Сегодня, 14:05   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой по приглашению Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 5 сентября прибыл с государственным визитом в Бишкек, сообщило УзА.

В международном аэропорту «Манас» состоялась церемония официальной встречи. Главу государства встретил Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула.

В ходе переговоров на высшем уровне ожидается обсуждение ключевых вопросов развития двусторонних отношений, перспектив расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран, а также актуальных региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров планируется подписать Договор об узбекско-кыргызской государственной границе и ряд других двусторонних документов.

Текст: «Газета.uz»      3 549
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 14:04

«HRW приветствует шаги Узбекистана в области прав человека»

Сегодня, 13:55

Узбекистан — Южная Корея: в ожидании чуда

Сегодня, 13:09

Обменные пункты начали покупку валюты по новому курсу

Сегодня, 10:14

НАК перешла на продажу всех авиабилетов за сумы

Сегодня, 09:12

«Мы должны сделать все, чтобы выйти на чемпионат мира» — Самвел Бабаян

Сегодня, 09:00

Stomaservice: Роскошная улыбка — залог успеха

Сегодня, 06:24

GM Uzbekistan зафиксировало цены на автомобили

Вчера, 21:41

ЦБ установил курс доллара на уровне 8100 сумов

Популярное

GM Uzbekistan зафиксировало цены на автомобили

Телеком-операторы переходят на сумы и зафиксируют цены

ЦБ установил курс доллара на уровне 8100 сумов

Президент подписал указ о либерализации валютной политики