НАК перешла на продажу всех авиабилетов за сумы

Фото: Тимофей Каспаров / «Газета.uz»
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 5 сентября перешла на реализацию авиабилетов на собственные рейсы по всем направлениям из Узбекистана за национальную валюту.
Реализация авиабилетов на территории Узбекистана будет осуществляться в национальной валюте для всех категорий пассажиров — резидентов и нерезидентов, говорится в сообщении компании.
Напомним, с июля 2013 года Национальная авиакомпания продавала билеты на рейсы из Узбекистана в города России резидентам страны за иностранную валюту. Билеты нерезидентам на все направления продавались только за инвалюту.
Для получения подробной информации можно обратиться в официальные офисы продажи авиабилетов НАК или позвонив в колл-центр по номеру 140−02−00.
2 сентября Президент Узбекистана подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», согласно которому с 5 сентября цены и тарифы на товары, работы и услуги отныне определяются только в национальной валюте.
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