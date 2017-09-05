НАК перешла на продажу всех авиабилетов за сумы

«Узбекистон хаво йуллари» перешла на продажу авиабилетов на все направления, включая рейсы в Россию, за сумы.

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 5 сентября перешла на реализацию авиабилетов на собственные рейсы по всем направлениям из Узбекистана за национальную валюту.

Реализация авиабилетов на территории Узбекистана будет осуществляться в национальной валюте для всех категорий пассажиров — резидентов и нерезидентов, говорится в сообщении компании.

Напомним, с июля 2013 года Национальная авиакомпания продавала билеты на рейсы из Узбекистана в города России резидентам страны за иностранную валюту. Билеты нерезидентам на все направления продавались только за инвалюту.

Для получения подробной информации можно обратиться в официальные офисы продажи авиабилетов НАК или позвонив в колл-центр по номеру 140−02−00.

2 сентября Президент Узбекистана подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», согласно которому с 5 сентября цены и тарифы на товары, работы и услуги отныне определяются только в национальной валюте.