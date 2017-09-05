Крупное ДТП с участием угнанного автомобиля произошло в Ташкенте

Необычное дорожное происшествие наблюдали жители Ташкента вечером во вторник. Примерно в 17:30 на пересечении проспекта Мустакиллик и ул. Аккурганской (Дархан) автомобиль Spark белого цвета при запрещающем сигнале светофора «расчищал» себе дорогу, тараня другие автомобили.

Spark, в котором находились предположительно четверо мужчин, оказался угнанным. Сообщение об угоне автомобиля, имевшем место днем 4 сентября в Учтепинском районе, было утром размещено в Facebook-группе «Водители Ташкента (Drivers.uz)».

На видео, опубликованных в социальных сетях и распространенных в мессенджерах, видно, как Spark на перекрестке пытаются остановить несколько сотрудников органов внутренних дел, но им это не удается.





Во время, когда автомобиль с помятыми боками прорывается через ряды машин, слышны звуки выстрелов — не менее восьми. На более поздней фотографии из соцсетей видно оцепленный Spark с оторванным задним бампером и пробитым колесом. Как удалось выяснить «Газете.uz», машина была найдена в районе Боткинского кладбища.

Фото из Facebook.

В результате действий угонщиков на указанном перекрестке пострадали пять автомобилей — Cobalt, Nexia-2 (такси) и Nexia-3, Volvo и маршрутное такси «Газель». Около 21:00 часов они еще были на месте происшествия, где работала следственная группа.

Обстановка в районе перекрестка была спокойная, люди гуляли с маленькими детьми.

Дополнено в 22:20: В сообщении ГУВД Ташкента, опубликованном позже, подтверждается, что в ходе оперативного мероприятия было применено оружие в целях остановки автомобиля и недопущения нанесения машиной вреда пешеходам и водителям. В то же время в сообщении не уточняется, задержаны ли угонщики.