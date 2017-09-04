РУ O`Z ЎЗ
4 сентября, понедельник Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: uralairlines.ru

«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Навои и Ургенч

«Уральские авиалинии» возобновят рейсы из Москвы в Навои и Ургенч и откроют рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Наманган.

Сегодня, 16:19   Экономика  

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о возобновлении прямых рейсов из Москвы (Домодедово) в Навои и Ургенч.

Полеты по маршруту «Москва-Навои-Москва» будут выполняться с 21 сентября по пятницам. Рейс «Москва-Ургенч-Москва» будет запущен с 20 сентября по средам и субботам.

С 13 сентября «Уральские авиалинии» также открывают рейсы в Наманган из Санкт-Петербурга («Пулково», по средам), а с 16 сентября — из Екатеринбурга («Кольцово», по субботам).

Текст: «Газета.uz»      78
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 16:24

Абдусалом Азизов стал министром обороны

Сегодня, 15:47

МВД Узбекистана возглавил Пулат Бобожонов

Сегодня, 15:00

Akfa выходит на европейский рынок

Сегодня, 14:26

Дзюдо: Диёрбек Урозбоев — бронзовый призер ЧМ в Венгрии

Сегодня, 14:11

Телеком-операторы переходят на сумы и зафиксируют цены

Сегодня, 13:51

Узбекистан обеспокоен ядерными испытаниями КНДР

Сегодня, 09:00

Alfakom: Как подготовиться к успешному поступлению в желаемый вуз

Вчера, 12:56

Президент подписал указ о либерализации валютной политики

Популярное

Уволены глава ГНУ Джизакской области и хоким Мирзачульского района

МВД Узбекистана возглавил Пулат Бобожонов

16 тысяч человек исключены из списка членов религиозно-экстремистских течений

Президент подписал указ о либерализации валютной политики