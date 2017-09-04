«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Навои и Ургенч

«Уральские авиалинии» возобновят рейсы из Москвы в Навои и Ургенч и откроют рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Наманган.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о возобновлении прямых рейсов из Москвы (Домодедово) в Навои и Ургенч.

Полеты по маршруту «Москва-Навои-Москва» будут выполняться с 21 сентября по пятницам. Рейс «Москва-Ургенч-Москва» будет запущен с 20 сентября по средам и субботам.

С 13 сентября «Уральские авиалинии» также открывают рейсы в Наманган из Санкт-Петербурга («Пулково», по средам), а с 16 сентября — из Екатеринбурга («Кольцово», по субботам).