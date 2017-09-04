«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Навои и Ургенч

Фото: uralairlines.ru
Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о возобновлении прямых рейсов из Москвы (Домодедово) в Навои и Ургенч.
Полеты по маршруту «Москва-Навои-Москва» будут выполняться с 21 сентября по пятницам. Рейс «Москва-Ургенч-Москва» будет запущен с 20 сентября по средам и субботам.
С 13 сентября «Уральские авиалинии» также открывают рейсы в Наманган из Санкт-Петербурга («Пулково», по средам), а с 16 сентября — из Екатеринбурга («Кольцово», по субботам).
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