Телеком-операторы переходят на сумы и зафиксируют цены

Фото: Мининфоком
Мобильные операторы и интернет-провайдеры Узбекистана с 5 сентября переходят на сумовую тарификацию услуг, сообщили «Газете.uz» источники в телекоммуникационных компаниях.
Переход обусловлен выходом 2 сентября указа Президента «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», согласно которому цены и тарифы на товары, работы и услуги в Узбекистане отныне определяются только в национальной валюте.
На собрании с участием операторов и провайдеров в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций 4 сентября было принято решение, что при расчете тарифов, указанных в долларах США, за основу будет браться курс доллара к суму, установленный Центральным банком с 29 августа,
По имеющейся информации, аналогичное решение должны объявить все компании, у которых цены и тарифы установлены в долларах, в том числе Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» и СП General Motors Uzbekistan.
Это делается с целью недопущения резкого увеличения цен и смягчения последствий либерализации валютной политики.
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2 сентября 20:58
Комментарии
Ну наконец-то:-) Не зря я писал года два назад заявление об этом в Минфин.