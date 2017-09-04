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Фото: Мининфоком

Телеком-операторы переходят на сумы и зафиксируют цены

Мобильные операторы и интернет-провайдеры с 5 сентября переходят на сумовую тарификацию. Цены зафиксируют по старому курсу доллара к суму.

Сегодня, 14:11   Экономика  

Мобильные операторы и интернет-провайдеры Узбекистана с 5 сентября переходят на сумовую тарификацию услуг, сообщили «Газете.uz» источники в телекоммуникационных компаниях.

Переход обусловлен выходом 2 сентября указа Президента «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», согласно которому цены и тарифы на товары, работы и услуги в Узбекистане отныне определяются только в национальной валюте.

На собрании с участием операторов и провайдеров в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций 4 сентября было принято решение, что при расчете тарифов, указанных в долларах США, за основу будет браться курс доллара к суму, установленный Центральным банком с 29 августа, т. е. 4210,35 сума за доллар.

По имеющейся информации, аналогичное решение должны объявить все компании, у которых цены и тарифы установлены в долларах, в том числе Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» и СП General Motors Uzbekistan.

Это делается с целью недопущения резкого увеличения цен и смягчения последствий либерализации валютной политики.

Текст: «Газета.uz»      9 885

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Комментарии

  • Azamat Shamuzafarov 4 сентября 2017, 14:34

    Ну наконец-то:-) Не зря я писал года два назад заявление об этом в Минфин.


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