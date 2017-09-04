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Абдусалом Азизов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Абдусалом Азизов стал министром обороны

Абдусалом Азизов, с января работавший главой МВД, стал министром обороны.

Сегодня, 16:24   Политика  

Абдусалом Азизов, с января работавший в должности министра внутренних дел, назначен министром обороны Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Минобороны.

Предыдущий министр обороны Кабул Бердиев возглавил Академию Вооруженных Сил Узбекистана, отметили в министерстве.

Как мы уже писали, новым главой МВД стал Пулат Бобожонов, с 2012 года занимавший должность хокима Хорезмской области.

Текст: «Газета.uz»      1 727

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