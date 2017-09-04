Абдусалом Азизов стал министром обороны

Абдусалом Азизов, с января работавший главой МВД, стал министром обороны.

Абдусалом Азизов, с января работавший в должности министра внутренних дел, назначен министром обороны Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Минобороны.

Предыдущий министр обороны Кабул Бердиев возглавил Академию Вооруженных Сил Узбекистана, отметили в министерстве.

Как мы уже писали, новым главой МВД стал Пулат Бобожонов, с 2012 года занимавший должность хокима Хорезмской области.