Абдусалом Азизов стал министром обороны

Абдусалом Азизов.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Абдусалом Азизов, с января работавший в должности министра внутренних дел, назначен министром обороны Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в Минобороны.
Предыдущий министр обороны Кабул Бердиев возглавил Академию Вооруженных Сил Узбекистана, отметили в министерстве.
Как мы уже писали, новым главой МВД стал Пулат Бобожонов, с 2012 года занимавший должность хокима Хорезмской области.
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