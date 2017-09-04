Фото: ijf.org
Дзюдоист Диёрбек Урозбоев стал бронзовым призером чемпионата мира, прошедшего с 29 августа по 3 сентября в Будапеште (Венгрия), сообщила Федерация дзюдо Узбекистана. В турнире принимали участие 728 спортсменов из 126 стран.
В весовой категории до 60 кг Диёрбек Урозбоев вышел в полуфинал, одолев на пути чемпиона Европы Даниеля Бена Дэвида (Израиль), чемпиона Африки Нэйра Гарсиу Педро (Ангола), призера международных игр Амирана Папинашвили (Грузия) и чемпиона мира Ганбата Болдбаатара из Монголии. В борьбе за выход в финал узбекистанец встретился с Орханом Сафаровым из Азербайджана, но потерпел поражение.
На пьедестале: Орхан Сафаров, Наохиса Такато, Ганбат Болдбаатар, Диёрбек Урозбоев.
В схватке за бронзовую медаль Диёрбек Урозбоев вышел на татами против своего соотечественника Мухриддина Тиловова, который в рамках соревнований превзошел Матиаса Трбовича (Словения), Эдвина Селло (Ботсвана), Филипе Пелима (Бразилия), но за выход в ½ финала уступил Наохиса Такато (Япония).
Это была первая очная встреча между оппонентами из Узбекистана. На третьей минуте боя Диёрбек Урозбоев выполнил прием «ваза-ари» и вышел победителем в схватке (видео).
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