Alfakom: Как подготовиться к успешному поступлению в желаемый вуз

Качественное высшее образование — это билет в успешное будущее. Именно так утверждает современное общество, и это же твердят своим детям многие родители. И вот спустя время выпускник лицея или колледжа, зачастую подгоняемый амбициями родителей, подает документы на «престижный» факультет востребованного вуза. Переоценив свои возможности, абитуриент не проходит по конкурсу и теряет целый год.

Этот год уходит на подготовку с частными репетиторами, на что уходит внушительная сумма денег, но и это не гарантия успешного поступления в будущем году. Расстроенный абитуриент позже поступает в другой вуз с меньшим конкурсом ради «корочки» — так спустя время появляется еще один дипломированный специалист, который никогда не будет работать по нелюбимой профессии.

Но все может быть совсем иначе. Будущий абитуриент за год до поступления обращается в специализированный учебный центр, где ему не только помогут определиться с выбором подходящей профессии, но и в дружественной обстановке целенаправленно подготовят к успешному поступлению в ведущие профильные вузы Узбекистана, России и дальнего зарубежья.

Примером такого образовательного заведения может служить Alfakom, который за 15 лет существования превратился в один из передовых учебных центров Узбекистана. Alfakom давно зарекомендовал себя как разработчик современных методик и педагогических технологий, позволяющих обучающимся не только эффективно усваивать учебный материал, но и психологически подготовиться к тестовым испытаниям. Все занятия в центре ведут преподаватели с богатейшим опытом научной и педагогической работы, а также сертифицированные специалисты по иностранным языкам.

В Alfakom помогут определиться с будущей профессией

Какую профессию выбрать и куда поступать? Эти два вопроса не дают покоя будущим абитуриентам и их родителям. Перед началом обучения на подготовительных курсах в Alfakom проводят тестирование на профориентацию и предварительное тестирование для определения уровня начальных знаний. Это залог того, что будущая профессия будет выбрана исходя из интересов самого абитуриента и поможет ему реализоваться как личности и востребованному на рынке специалисту.

По результатам тестирования обучающиеся могут выбрать одно из направлений:

медицинское;

техническое;

гуманитарное;

педагогическое;

психологическое;

аграрное;

экономическое.

А далее специалисты Alfakom из всего многообразия отечественных и зарубежных вузов помогут подобрать тот, в котором действительно захочется учиться. У Alfakom налажены партнерские отношения с несколькими десятками вузов стран СНГ и дальнего зарубежья. Среди них особенной популярностью пользуется ряд ведущих вузов России, среди которых Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербургский Педиатрический Университет, Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта (БФУ), Калининградский Государственный Технический Университет (КГТУ), Тюменский Индустриальный Университет (ТЮИ), Краснодарский Государственный Аграрный Университет (КубГАУ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и многие другие.

Партнерские отношения с вузами позволяют адаптировать программу обучения в Alfakom под международные стандарты. Это значит, что полученные во время обучения знания пригодятся не только для поступления, но и заметно облегчат дальнейшую учебу в выбранном вузе.

Как проходит обучение в Alfakom

По результатам предварительного тестирования абитуриент определяется в группу с длительностью обучения один или два учебных года. В первом случае занятия пройдут 10 месяцев по 4 предметам 4 раза в неделю (512 академических часов, по 128 на каждый предмет), а при двухгодичных курсах — 20 месяцев и 1024 академических часа.

Обучение проводится по следующим предметам на выбор: математика, физика, русский язык, литература, английский язык, биология, химия, история и др.

Для поступающих в вузы дальнего зарубежья сформированы группы подготовки к экзамену по IELTS. Данный курс поможет поднять уровень английского языка с Intermediate до Upper intermediate и даже Advanced, а также получить высокий балл на экзамене. Особое внимание в последние 2 месяца обучения отводится самому сложному элементу экзамена — IELTS writing. Курс дополнительно обучает академическим навыкам для дальнейшей успешной учебы в университетах и колледжах за рубежом. Курс IELTS preparation рассчитан на 112 академических часов.

Достижения абитуриентов-выпускников Alfakom за 2016−2017 учебный год

Можно долго рассуждать о критериях успешности учебного центра и его выпускников, но статистика говорит сама за себя.

Итоги выпускников курсов Alfakom за 2016−2017 учебный год:

373 слушателя обучалось на курсах подготовки к поступлению в вузы Узбекистана, России и дальнего зарубежья.

100% успешных поступлений выпускников. C учетом сдачи экзаменов одновременно в несколько вузов эта цифра составила 222%.

выпускников. C учетом сдачи экзаменов одновременно в несколько вузов эта цифра составила 222%. 20 вузов-партнеров, в которые слушатели сдавали экзамены.

85% слушателей поступили на бюджет (полный грант на весь период обучения).

(полный грант на весь период обучения). 13% выпускников поступили в вузы из числа топ-500 мира.

30% ведущих вузов России из числа партнеров Alfakom.

Средний балл учеников по IELTS — 6.0 (Максимум — 7.5).

(Максимум — 7.5). 100% поступлений абитуриентов на наиболее востребованные инженерные и IT-специальности (нефтегазовое дело, электроэнергетика, информационная безопасность и другие).

Отзывы учеников центра и их родителей можно посмотреть на официальном канале Alfakom на видеохостинге mover.uz.

Учебный центр Alfakom объявляет набор слушателей на курсы подготовки к поступлению в вузы на 2017−2018 учебный год. Преподаватели Alfakom приложат все усилия, чтобы обучение было не только интересным, но и продуктивным. Здесь точно знают, как превратить абитуриента в студента востребованного вуза и открыть ему уверенную дорогу в жизнь.

Занятия начинаются с 4 сентября.

Сейчас в центре проходит акция, по которой есть возможность начать обучение со скидкой на двоих — 1 млн сумов.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (+99871) 202−25−75, (+99898) 366−25−75.

Адрес: пр. Мустакиллик, 68, здание «Узавтойул».

Ориентир: м. Хамида Алимджана, школа №18, банк NBU.

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