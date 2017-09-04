Akfa выходит на европейский рынок

Крупнейший в Средней Азии производитель профилей, оконно-дверной продукции и радиаторов отопления начал экспорт продукции в Европу.

На протяжении нескольких лет компания Akfa стремится обеспечивать своих потребителей гарантированно качественным продуктом. Это современный производственный комплекс и крупнейший производитель алюминиевого и ПВХ профилей, оконно-дверной продукции, аксессуаров и радиаторов отопления в Средней Азии. Ее продукции, которая имеет отличные характеристики и не уступает известным европейским стандартам, доверяют миллионы потребителей.

Последовательная реализация в течение прошлого года концепции освоения новых рынков позволила в значительной мере обеспечить ожидаемый объем поставок продукции Akfa в страны ближнего и дальнего зарубежья. В частности, осуществлен экспорт продукции на общую сумму 14,6 млн долларов США в такие страны, как Россия, Украина, Казахстан, Туркменистан, Киргизия, Таджикистан и Афганистан.

Сегодня Akfa — быстро развивающая и инновационная компания. В 2017 году Akfa, активно наращивая производственные мощности, начала экспортировать продукцию в Европу. Так, например, отгружены несколько партий продукции в Польшу и Францию.

Расширяя географию внешних поставок, Akfa за восемь месяцев текущего года удалось реализовать продукцию на экспорт, на сумму 13,1 млн долларов США, что на 58,1 процентов выше показателя аналогичного периода 2016 года.

Выгодные для европейских потребителей цены и отличное качество все больше способствуют развитию экспортного направления компании Akfa.

В октябре 2017 года компания запускает современный завод в СИЭЗ «Навои». Он построен на участке общей площадью 120 тыс. кв.м., из которых 35 тыс. кв.м. составляют производственные площади. Географическое положение завода играет существенную роль в продвижении условий поставки по всему континенту, а расположение в свободной экономической зоне позволяет значительно снизить затраты на производство.

Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием от мировых брендов Presezzi, SAT (Италия), SKM (Южная Корея), а также высокоточной автоматической линией анодирования от Monti Engineering (Италия). Производственная мощность завода составляет до 40 тыс. тонн алюминиевого профиля в год.

К 2020 году Akfa нацелена осуществить экспортные поставки в такие европейские страны, как Германия, Италия, Чехия, Австрия, Испания, а также страны ближнего востока и СНГ на сумму более чем 65 млн долларов США. В связи с этим Akfa дополнительно подписала соглашения о поставках продукции собственного производства с рядом ведущих европейских компаний, занятых в отрасли машиностроения, строительства, промышленности и т. п.

Условия, созданные для предпринимателей в Республике Узбекистан, грамотно построенный менеджмент, а также практика использования современных стандартов ведения бизнеса обеспечили выход Akfa на европейский рынок.

Более подробную информацию можно получить по номеру (+99871) 203−00−00 или на сайте: akfa.uz.

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