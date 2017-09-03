Уволены глава ГНУ Джизакской области и хоким Мирзачульского района

Президент Шавкат Мирзиёев встретился с руководителями и фермерами Джизакской области в фермерском хозяйстве «Тараккиёт манзараси».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу посетил Зарбдорский район Джизакской области, сообщило УзА. На полевом стане фермерского хозяйства «Тараккиёт манзараси» состоялась встреча главы государства с руководителями и фермерами области.

На мероприятии были рассмотрены вопросы эффективной организации хлопкоуборочной страды, мониторинга севооборота, ожидаемого урожая и доходов в сельхозотрасли, объема посева в 2018 году плодоовощных культур и другие вопросы.

«Важно постоянно анализировать, в каких направлениях сталкиваются с проблемами фермеры, где они терпят убытки, решать волнующие их вопросы», — процитировала слова Президента программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Президент подверг критике организацию деятельности секторов по комплексному социально-экономическому развитию города Джизака и районов области (согласно постановлению Президента от 8 августа области, города и районы разделены на секторы, возглавляемые хокимами, руководителями органов прокуратуры, внутренних дел и государственной налоговой службы).

За допущенные в работе серьезные недостатки от занимаемых должностей освобождены начальник Государственного налогового управления Джизакской области Абдувалижон Мустанов, хоким Мирзачульского района Рустам Кенжаев и начальник государственной налоговой инспекции этого района. Данную информацию «Газете.uz» подтвердили в хокимияте области.