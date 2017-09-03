РУ O`Z ЎЗ
3 сентября, воскресенье Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: twitter.com/AIBA_Boxing

Бокс: Узбекистан завоевал 6 медалей чемпионата мира (+видео)

Хасанбой Дусматов, Жасурбек Латипов и Икболжон Холдаров стали серебряными призерами чемпионата мира по боксу, Шахрам Гиясов выиграл «золото».

Сегодня, 00:04   Спорт  

Боксеры Узбекистана завоевали шесть медалей чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге. 2 сентября в финальных поединках четыре представителя сборной Узбекистана встретились с соперниками из Кубы.

49 кг: Хасанбой Дусматов — Хоанис Архилагос — 2:3

Чемпион Олимпийских игр-2016, чемпион Азии, непобежденный боксер Всемирной серии бокса (WSB) Хасанбой Дусматов вышел на ринг против бронзового призера ОИ-2016 Хоаниса Архилагоса. Дусматов и Архилагос уже встречались в четвертьфинале турнира Всемирной серии бокса (WSB) в Самарканде, тогда лучше был представитель Uzbek Tigers. Уроженец Андижана с первого раунда наседал на соперника, держал его в постоянном прессинге, наносил точные комбинированные удары, в то время как его соперник действовал на контратаках, активно перемещаясь по рингу. Кубинец старался избегать ближнего боя, нанося точечные удары с дальней дистанции. Несмотря на доминирование узбекистанца, победу одержал Хоанис Архилагос (видео).


52 кг: Жасурбек Латипов — Йосвани Вейтия — 0:5

Двукратный призер чемпионатов мира, чемпион Азии, ветеран сборной Узбекистана по боксу Жасурбек Латипов встретился с двукратным призером ЧМ Йосвани Вейтия. Бойцы также уже сражались в рамках турнира Всемирной серии бокса (WSB) на Кубе. Тогда в близком бою победу праздновал хозяин ринга.

И это противостояние получилось очень конкурентным и равным. Соперники поочередно перехватывали инициативу, но активность Жасурбека Латипова была чуть выше. Он же нанес больше акцентированных ударов, в результате, у кубинца появилось рассечение. Но судьи снова приняли спорное решение, отдав победу Йосвани Вейтия.


64 кг: Икболжон Холдаров — Энди Крус — 0:5

Чемпион Азии Икболжон Холдаров вышел на ринг против двукратного победителя Панамериканских чемпионатов Энди Круса. Боксеры успели сразиться в рамках четвертьфинала WSB в Самарканде — опытный кубинец был сильнее. На сей раз узбекистанец прибавил и смог доставить некоторые проблемы оппоненту, но Энди Крус оказался более техничным и точным своего визави.

Для 20-летнего узбекистанца это первый чемпионат мира в карьере, но, тем не менее, он показал яркий и зрелищный бокс, выиграв «серебро» турнира.


69 кг: Шахрам Гиясов — Роньель Иглесиас — 5:0

В последнем бою узбекско-кубинского противостояния выступили серебряный призер Олимпиады-2016, чемпион Азии 24-летний Шахрам Гиясов и чемпион мира, двукратный призер Олимпиад 29-летний кубинец Роньель Иглесиас. Соперники хорошо знакомы: в четвертьфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро уроженец Бухары превзошел соперника, но в рамках WSB на Кубе в равном бою победителем вышел южноамериканец.

Вышедший с мотивацией взять реванш и ответить за поражение своих товарищей по команде, Шахрам Гиясов очень уверенно начал бой. Узбекистанец благодаря выработанному таймингу грамотно оборонялся и наносил точные удары. Кубинец уступал своему оппоненты и в скорости, и выносливости. В третьем раунде отчаявшийся Роньель Иглесиас пошел вперед, но узбекистанец успешно действовал на контратаках, и в итоге единогласным решением судей стал чемпионом мира.


Напомним, что ранее Санжар Турсунов и Бектемир Меликузиев удостоились бронзовых медалей.

Таким образом, Узбекистан завоевал одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды. На первенстве мира 2015 года национальная команда выиграла три «серебра» и три «бронзы».

Текст: «Газета.uz»      1 605

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 20:58

Шахматы: Кадеты Узбекистана завоевали три медали ЧМ в Бразилии

Вчера, 20:18

Эммануэль Макрон ожидает Шавката Мирзиёева в Париже

Вчера, 19:36

Завершена прокладка ж/д линии «Бухара-Мискин», далее — электрификация

Вчера, 17:25

Делегация Human Rights Watch посещает Узбекистан

Вчера, 15:00

Новый развлекательный парк «Дустлик» открыт в Яшнабадском районе

Вчера, 14:05

16 тысяч человек исключены из списка членов религиозно-экстремистских течений

Вчера, 12:56

В первый класс пошли более 650 тысяч детей

Вчера, 12:33

Бокс: Узбекистан в финале ЧМ представят четыре спортсмена (+видео)

Популярное

Футбол: Узбекистан проиграл Китаю (+видео)

День независимости как Новый год

Moody’s: Банки справятся с трудностями из-за ослабления сума

Рейтер: Банки могут «на днях» начать продажу инвалюты населению