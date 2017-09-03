Бокс: Узбекистан завоевал 6 медалей чемпионата мира (+видео)

Боксеры Узбекистана завоевали шесть медалей чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге. 2 сентября в финальных поединках четыре представителя сборной Узбекистана встретились с соперниками из Кубы.

49 кг: Хасанбой Дусматов — Хоанис Архилагос — 2:3

Чемпион Олимпийских игр-2016, чемпион Азии, непобежденный боксер Всемирной серии бокса (WSB) Хасанбой Дусматов вышел на ринг против бронзового призера ОИ-2016 Хоаниса Архилагоса. Дусматов и Архилагос уже встречались в четвертьфинале турнира Всемирной серии бокса (WSB) в Самарканде, тогда лучше был представитель Uzbek Tigers. Уроженец Андижана с первого раунда наседал на соперника, держал его в постоянном прессинге, наносил точные комбинированные удары, в то время как его соперник действовал на контратаках, активно перемещаясь по рингу. Кубинец старался избегать ближнего боя, нанося точечные удары с дальней дистанции. Несмотря на доминирование узбекистанца, победу одержал Хоанис Архилагос (видео).





52 кг: Жасурбек Латипов — Йосвани Вейтия — 0:5

Двукратный призер чемпионатов мира, чемпион Азии, ветеран сборной Узбекистана по боксу Жасурбек Латипов встретился с двукратным призером ЧМ Йосвани Вейтия. Бойцы также уже сражались в рамках турнира Всемирной серии бокса (WSB) на Кубе. Тогда в близком бою победу праздновал хозяин ринга.

И это противостояние получилось очень конкурентным и равным. Соперники поочередно перехватывали инициативу, но активность Жасурбека Латипова была чуть выше. Он же нанес больше акцентированных ударов, в результате, у кубинца появилось рассечение. Но судьи снова приняли спорное решение, отдав победу Йосвани Вейтия.





64 кг: Икболжон Холдаров — Энди Крус — 0:5

Чемпион Азии Икболжон Холдаров вышел на ринг против двукратного победителя Панамериканских чемпионатов Энди Круса. Боксеры успели сразиться в рамках четвертьфинала WSB в Самарканде — опытный кубинец был сильнее. На сей раз узбекистанец прибавил и смог доставить некоторые проблемы оппоненту, но Энди Крус оказался более техничным и точным своего визави.

Для 20-летнего узбекистанца это первый чемпионат мира в карьере, но, тем не менее, он показал яркий и зрелищный бокс, выиграв «серебро» турнира.





69 кг: Шахрам Гиясов — Роньель Иглесиас — 5:0

В последнем бою узбекско-кубинского противостояния выступили серебряный призер Олимпиады-2016, чемпион Азии 24-летний Шахрам Гиясов и чемпион мира, двукратный призер Олимпиад 29-летний кубинец Роньель Иглесиас. Соперники хорошо знакомы: в четвертьфинале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро уроженец Бухары превзошел соперника, но в рамках WSB на Кубе в равном бою победителем вышел южноамериканец.

Вышедший с мотивацией взять реванш и ответить за поражение своих товарищей по команде, Шахрам Гиясов очень уверенно начал бой. Узбекистанец благодаря выработанному таймингу грамотно оборонялся и наносил точные удары. Кубинец уступал своему оппоненты и в скорости, и выносливости. В третьем раунде отчаявшийся Роньель Иглесиас пошел вперед, но узбекистанец успешно действовал на контратаках, и в итоге единогласным решением судей стал чемпионом мира.





Напомним, что ранее Санжар Турсунов и Бектемир Меликузиев удостоились бронзовых медалей.

Таким образом, Узбекистан завоевал одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды. На первенстве мира 2015 года национальная команда выиграла три «серебра» и три «бронзы».