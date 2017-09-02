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Фото: fb.com/Mirziyoyev

Памятник Исламу Каримову открыт в Самарканде

Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову в Самарканде.

Сегодня, 12:28   Политика  

2 сентября в Самарканде прошла церемония открытия памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову. Для участия в церемонии в город прибыл Президент Шавкат Мирзиёев, сообщило УзА.

Глава государства начал визит в Самарканд, где родился и был похоронен Ислам Каримов, с посещения его могилы. На месте захоронения Первого Президента возведен мемориальный комплекс.

Памятник Исламу Каримову установлен в сквере возле площади Регистан, неподалеку от дома, где он вырос. Открыли монумент Шавкат Мирзиёев и вдова Первого Президента Татьяна Каримова. К подножию памятника были возложены цветы, прозвучал государственный гимн Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев также посетил родительский дом Ислама Каримова.

2 сентября в Узбекистане отмечается День памяти Первого Президента. Во всех школах вместе с уроками Независимости прошли уроки памяти Ислама Каримова.

31 августа памятник Исламу Каримову был открыт перед резиденцией Оксарой в Ташкенте.

Текст: «Газета.uz»      2 612
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