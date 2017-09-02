Новый развлекательный парк «Дустлик» открыт в Яшнабадском районе

В Яшнабадском районе Ташкента открылся развлекательный парк «Дустлик» с современными аттракционами, кафе и зонами для прогулок.

2 сентября в Яшнабадском районе Ташкента открыл свои двери новый развлекательный парк «Дустлик». Это место стало еще одним подарком к 26-летию независимости Узбекистана.

Строительство развлекательного парка «Дустлик» было начато 11 мая 2017 года по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева после посещения Яшнабадского района. Строительство парка было завершено в крайне короткие сроки — 25 августа.

В этом парке присутствует около 20 видов современных аттракционов, таких как «Фруктовая карусель», «Веселая медуза», «Океанский паровозик», «Автодром», «Энергетический шторм», «Пиратский корабль», «Дрифт» и другие.

Они призваны развлечь гостей парка, а их ценовая политика наглядно демонстрирует, что использование аттракционов доступно для каждого.

Еще один факт, заслуживающий внимания, это предусмотренная создателями парка «Тихая зона» и работающее там кафе Book. В этом кафе посетители смогут не только утолить свой голод, но и почитать интересные книги, которые представлены тут же, на книжных полках.

Также для гостей здесь предусмотрены кафе «Дустлик», магазинчики и разнообразные фигуры, символизирующие героев из мультфильмов.

Парк может развлечь своих посетителей не только аттракционами. К примеру, прямо при входе можно встретить площадку с уменьшенными копиями разнообразных достопримечательностей. В парке собраны такие исторические памятники, как американская Статуя Свободы, символ любви из Индии — Тадж-Махал, одно из семи чудес света — Пирамида Хеопса, символ Франции — Эйфелева башня, а также достопримечательности Узбекистана — мавзолей Саманидов, минарет Калян, медресе Шердор. Тут можно не только полюбоваться их внешним видом, но и узнать некоторую информацию об этих памятниках.

На территории парка собраны различные тихие и музыкальные зоны, а также радующие глаза фонтаны.

Создатели также предусмотрели амфитеатр, позволяющий насладиться музыкой более чем 250 гостям. При строительстве развлекательного парка «Дустлик» также были облагорожены берега канала Карасу, озеленены и созданы условия для прогулок.

Таким образом, в новом парке «Дустлик» созданы все условия для развлечения гостей и культурного времяпрепровождения.

Адрес развлекательного парка «Дустлик»: Яшнабадский район, ул. Мургаб, д. 6А. Ориентир: поликлиника «Нуроний».