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Эммануэль Макрон ожидает Шавката Мирзиёева в Париже

Президент Франции в послании Шавкату Мирзиёеву написал, что будет рад первой рабочей встрече в Париже.

Сегодня, 20:18   Политика  

Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравление Президенту Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости Узбекистана.

«Как и Вы, я привержен к углублению сотрудничества между нашими странами и рад, что Вы видите в лице Франции приоритетного партнера», — говорится в послании.

«На протяжении нескольких месяцев в отношениях между Францией и Узбекистаном наблюдается новая динамика, развивающаяся, в частности, благодаря трем визитам делегаций высокого уровня наших стран с начала текущего года. Я осведомлен и ценю Ваше личное активное вовлечение и участие. Постановление, которое Вы подписали относительно проекта в Самарканде, позволяет отныне Французскому агентству развития конкретизировать свое первое важное достижение в вашей стране, за что я Вас благодарю», — отметил Эммануэль Макрон.

«Буду рад принять Вас в Париже для проведения первой рабочей встречи. Данная встреча позволит укрепить политический диалог между нашими странами, в то время как они сталкиваются с общими проблемами, такими, как терроризм и глобальное изменение климата. Также данная встреча даст импульс развитию наших экономических связей», — подчеркнул Президент Франции. Когда состоится встреча, не уточняется.

«Обмены в сфере культуры и образования также являются перспективными, — продолжил он. — Я думаю, в частности, о будущем проекте выставки в Лувре, развитии деятельности французской школы в Ташкенте и о перспективах открытия филиалов „Французского альянса“ в Самарканде и Бухаре».

Текст: «Газета.uz»      1 211
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