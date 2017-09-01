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Фото: tccb.gov.tr

Президенты Узбекистана и Турции провели телефонный разговор

Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Сегодня, 19:15   Политика  

1 сентября состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщило УзА.

Реджеп Тайип Эрдоган от имени турецкого народа и себя лично сердечно поздравил главу государства и многонациональный народ Узбекистана с 26-летием независимости страны и праздником Курбан хайит.

Президент Узбекистана по случаю священного праздника мусульман искренне пожелал турецкому лидеру и братскому народу Турции мира, благополучия и процветания.

С глубоким удовлетворением было отмечено, что состоявшиеся плодотворные встречи руководителей двух стран в Самарканде в ноябре 2016 года и в Пекине в мае текущего года придали мощный импульс активизации двусторонних отношений по всем направлениям.

Главы государств выразили уверенность, что предстоящие встречи на высшем уровне послужат дальнейшему укреплению отношений между братскими народами, а также углублению многопланового и всестороннего узбекско-турецкого партнерства. Ранее сообщалось, что в октябре состоится визит Шавката Мирзиёева в Турцию.

Текст: «Газета.uz»      1 667
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