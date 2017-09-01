Президент Шавкат Мирзиёев 31 августа принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову, установленному перед резиденцией Оксарой в Ташкенте. Приводим некоторые цитаты из его выступления.

Провозглашение независимости

«Всю свою жизнь Ислам Абдуганиевич посвятил родному Узбекистану, его свободе и великому будущему. В самый сложный период нашей истории — когда обострились межнациональные конфликты, республика оказалась фактически на краю пропасти, ее экономика находилась в глубоком кризисе, — он, взяв на себя ответственность, возглавил страну. В день, когда в истории нашей Родины началась новая эпоха — 31 августа 1991 года — Ислам Абдуганиевич Каримов провозгласил государственную независимость Узбекистана и в течение четверти века руководил нашим государством».

«Жить во имя народа»

«Смыслом всей жизни и деятельности Ислама Абдуганиевича была реализация благородной задачи: „Построим свободную и процветающую страну!“, которая нашла отклик в сердце каждого нашего соотечественника. Он всегда следовал выдвинутому им принципу „Жить во имя народа, во имя Родины“, и вся его многогранная деятельность стала высоким примером для нынешнего и будущих поколений. Первый Президент как истинный лидер нации превыше всего любил свою прекрасную Родину и главной целью для себя считал защиту прав, свобод и интересов своего народа. И наш народ также безгранично любил и уважал Ислама Абдуганиевича, по праву гордился своим выдающимся лидером».

Увековечивание памяти

«Сегодня светлым именем Ислама Абдуганиевича Каримова названы международный аэропорт в Ташкенте, Ташкентский государственный технический университет, Асакинский автомобильный завод, Дворец искусств в Фергане, центральные улицы в столице и регионах, Научно-просветительский мемориальный комплекс, начавший свою работу в резиденции Оксарой, специальный благотворительный общественный фонд… 2 сентября состоится церемония открытия памятника Исламу Абдуганиевичу в древнем Самарканде — городе, где он родился и обрел вечный покой. Мы также завершим начатую работу по установке памятника в Карши, строительству мемориального комплекса в Самарканде и проведем торжественные церемонии их открытия 30 января 2018 года — в день 80-летия нашего Первого Президента».

Осиротевший Оксарой

«В резиденции Оксарой, возведенной на основе идей и предложений нашего Первого Президента, прошли самые насыщенные годы его деятельности на посту главы государства. Всем нам хорошо известно, что именно здесь было принято множество важнейших указов и постановлений, касающихся судьбы и будущего нашего народа и страны. Резиденция Оксарой, осиротевшая из-за постигшей нас год назад тяжелой утраты, ныне благодаря воплощенному образу Ислама Абдуганиевича вновь привлекает внимание всего нашего народа… Уверен, с этого дня данный мемориальный комплекс всегда будет самым почитаемым и священным местом для нашего народа. Жители Ташкента, наши соотечественники из всех городов и сел страны, иностранные гости, государственные и общественные деятели, посетив этот комплекс, отдадут дань памяти Первому Президенту Узбекистана. Каждый, кто побывает в этом месте, пройдясь по дорожкам и аллеям, где ходил Ислам Абдуганиевич, ознакомившись с музеем, словно мысленно встретится и побеседует с основателем нашего независимого государства».