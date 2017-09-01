Moody’s: Банки справятся с трудностями из-за ослабления сума

Продолжающийся подъем экономики и сохранение высокой государственной поддержки помогут банковскому сектору Узбекистана преодолеть трудности, связанные с ускоренной девальвацией национальной валюты, говорится в новом отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

«Высокий уровень внутренних инвестиций и государственных расходов, а также повышение уровня потребления благодаря росту зарплат, пенсий и денежных переводов из-за рубежа продолжают благоприятно влиять на положение узбекских банков и в некоторой степени компенсируют слабость национальной валюты», — отметил младший вице-президент Moody’s Петр Паклин.

Хотя валютный риск является одной из ключевых проблем банковского сектора, эти риски в основном сконцентрированы в Национальном банке Узбекистана (НБУ, B1/B2 «стабильный», b2), на долю которого приходится четверть всех активов банковского сектора. При этом указанные риски нивелируются тем, что более половины заемщиков НБУ являются либо контролируемыми государством, либо системно значимыми предприятиями, и более половины его кредитного портфеля обеспечено государственными гарантиями.

Качество кредитных портфелей узбекских банков будет улучшаться в течение ближайших 12−18 месяцев, при этом доля проблемных кредитов постепенно сократится с 2,7% (по состоянию на конец 2016 года) до 2−2,5% от общего объема выданных кредитов. В то же время совокупный кредитный портфель банков вырастет на 40% в 2017—2018 годах (в предыдущие годы рост составлял 25%) в основном из-за переоценки активов в иностранной валюте.

К проблемам банков Узбекистана также отнесены высокая концентрация на отдельных заемщиках, при этом среди банков, рейтингуемых Moody’s, на долю 20 крупнейших заемщиков приходится в среднем более 200% капитала. Ускоренная девальвация сума усилила кредитные риски заемщиков в иностранной валюте, не имеющих источников валютных доходов. Это, как правило, крупные государственные предприятия, которые в случае необходимости могут рассчитывать на поддержку государства.

Уровень капитала и доходы узбекских банков достаточны для абсорбирования кредитных потерь, считает агентство. Коэффициент достаточности капитала первого уровня банковского сектора составляет 13%, что обеспечивает достаточную подушку безопасности на случай ухудшения качества активов. Осуществленные в текущем году значительные капитальные вливания со стороны Министерства финансов (около 500 млрд сумов) и Фонда реконструкции и развития (500 млн долларов США) в 2017—2018 годах смогут в некоторой степени нивелировать рост взвешенных по риску активов, таких как необеспеченные кредиты.