Рейтер: Банки могут «на днях» начать продажу инвалюты населению

Банки могут начать покупку и продажу инвалюты населению с начала сентября, сообщает Рейтер.

Власти Узбекистана планируют разрешить населению покупать и продавать иностранную валюту в банках и обменных пунктах с начала сентября, сообщает Рейтер со ссылкой на два источника в банковских кругах.

«Это станет еще одним шагом на пути к полной конвертируемости местной валюты — сума и поможет приоткрыть вторую по величине экономику Центральной Азии для крайне необходимых ей зарубежных инвестиций», — говорится в сообщении.

Представитель Центрального банка заявил Рейтер, что регулятор еще не принял решение. На сайте ЦБ каких-либо сообщений по этому поводу нет.

При этом на днях Центробанк сообщил о принятии документа о предоставлении денежных подкреплений коммерческим банкам для покупки наличной инвалюты у физических лиц в обменных пунктах и пообещал, что эти пункты будут работать бесперебойно.