День независимости как Новый год

Вот и настало очередное 1 сентября. Двадцать шестой День независимости нашей страны. Все воспринимают этот праздник по-разному. Для одних — это важная, личная дата, для других — просто очередной выходной.

Для меня этот день — символ закономерного развала Советского Союза и ежегодное напоминание о том, что тоталитарная власть обязательно заведет общество в тупик. Этот праздник о том, что плохие ребята проиграли, а хорошие — победили. И так будет всегда.

Отчетливо помню «Лебединое озеро» по телевизору, хотя мне тогда было всего три года. Помню, как спросил дедушку: «А кто наш президент? Горбачев?» И он мне ответил: «Не знаю». Наше поколение выросло уже в новой геополитической реальности, где дедушка Ленин был лишь забавным персонажем из старых советских школьных учебников.

Началась новая эпоха. Понеслись, сменяя друг друга, сум-купоны, продажа вещей на барахолке, контейнеры эмигрантов. В музыкальную школу я поступил после того, как выучил наизусть гимн Узбекистана и распевал его на уроках музыки. До конца школы пел на каждой линейке. А там, тем временем, стали преподавать идею национальной независимости. Странный предмет, который не понимали даже сами учителя.

Приметы эпохи: очереди на автомобили, которые никто не угоняет. Спиленный Сквер. Там стало безопасно ночью и грустно днем. Купить доллары на базаре — так же обыденно, как купить зелень или инжир. Дружба народов оказалась сильнее идей экстремистов.

Вы, наверное, спросите: «А где же перечень всех наших побед и достижений?» Его не будет. Наверное, потому что все эти годы можно было писать только хорошее. Но вот шестеренки провернулись, и хочется рисовать разными красками. А специалисты хвалить у нас все еще имеются в большом количестве. В дефиците честные и бескомпромиссные люди.

В 2016 году, неожиданно для всех, эпоха завершилась. И, мне кажется, сейчас смысл праздника немного изменился. 1 Сентября теперь можно считать новой точкой отсчета.

Год назад мы ожидали всего, чего угодно. Вспомните бурные баталии в социальных сетях, фантастические прогнозы аналитиков, общее чувство тревоги. Но случилось то, чего не ожидал, кажется, никто.

Долгая зимняя спячка внезапно закончилась. Весна еще не вступила полностью в свои права. Но мы уже видим, как первые зеленые ростки отчетливо пробиваются через стремительно тающий снег. Кое-где даже через асфальт.

Множество вещей происходят на наших глазах впервые. Первый предприниматель принял первый платеж по карточке Visa. Вау. Первый раз новости на телевидении вышли в прямом эфире. Фантастика. Первый поезд поехал в Алматы. Первый самолет полетел в Душанбе. Радость. Чиновники будут декларировать доходы. Не может быть. В банкомате можно снять наличные. Невероятно. Скоро первый человек купит первый доллар в банке (но это не точно).

Все как будто учатся ходить заново. Поток информации увеличился раз в пять. Открываешь браузер утром и тонешь в нем.

Руководители сменяют друг друга со скоростью света. Сначала прислушивался с интересом, потом перестал — просто запутался. Очевидно, что кадровый вопрос — самый актуальный, и от его решения зависит успех всех проводимых реформ. Но все еще принимают в институты и университеты «по блату». Студенты с горящими глазами отправляются домой, «блатные» — вверх по социальной лестнице, ведущей вниз. Потому что с «блатными» кадрами возможна только деградация, а не реформы.

Наверху рождается много хороших идей и проектов. Не очень хорошие тоже рождаются. Но теперь мы их можем обсуждать, и — иногда — нас слышат. Заметны сильные проблемы с воплощением этих идей. Наверху хотят поменять, внизу хотят поменять, посередине не понимают как или не хотят. Опять — кадры.

Давайте представим, что мы все живем в одной махалле. Через нее протекает один канал, а на нем стоит старый, заржавленный, рассыпающийся от времени чигирь. Всем нужна вода для полива, но чигирь работает плохо.

Долгие годы его пытались чинить и латать. Здесь поставили заплатку, а тут приспособили мотор собственной конструкции (не заработал). Мало кто верил в то, что он сможет снабжать всех водой. Кто-то уже прокопал себе канальчик из другого арыка, а кто-то роет колодец. Многие уехали жить в другие махалли.

Но вот чигирь задвигался. С большим трудом, со скрипом, очень медленно, но задвигался. Вода пошла. Одни радуются и спешат сажать огурцы и райхон, другие осторожничают и не верят, что это надолго.

Теперь о чигире нужно заботиться, чтобы он крутился быстрее. Заменить лопасти, поставить импортный мотор, забетонировать каналы. Завести своих инженеров и отправить их на стажировку за границу. Всем крутить вручную, если понадобится. Не молчать, если кто-то ворует запчасти. Главное, чтобы чигирь не останавливался. Тогда махалля расцветет как никогда прежде.

Я поздравляю всех читателей «Газеты.uz» с нашим Днем независимости! Желаю, чтобы весь следующий год мы все вместе успешно раскручивали наше водяное колесо. И чуточку удачи нам на этом пути.